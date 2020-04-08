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çekiliş sonuçları 8 Nisan açıklandı mı? sayfası

8 Nisan çekilişini yakından takip eden vatandaşlar geçen hafta devir eden sonuçları büyük bir merak içerisinde bekliyor. Geçtiğimiz hafta 981. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen olmamış ve 639.095,86 TL devretmişti. 5 bilen kişi sayısı ise 10 olmuştu. Peki, saat kaçta açıklanacak? İlgili sonuçlar açıklandıktan sonra 8 Nisan MPİ Şans Topu bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizin içerisindeki panel aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.4.2020 14:09 ABONE OL
Şans Topu çekiliş sonuçları 8 Nisan açıklandı mı? Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfası

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 639.095,86 TL'lik büyük ikramiyenin devretmesi neticesinde Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 8 NİSAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 8 Nisan 2020 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve akabinde sonuçları açıklanacak.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI VE KAZANAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçiler;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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Şans Topu çekiliş sonuçları 8 Nisan açıklandı mı? Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfası
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