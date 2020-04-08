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sonuçları açıklandı mı? 8 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba günleri çekilen oyununun bugün 982. Hafta çekilişi yapılacak. Bu bağlamda bu hafta için kupon dolduranlar 8 Nisan Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını heyecan ve umutla merak ediyor. İçeriğimizde Şans Topu çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranını bulabileceksiniz. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 8.4.2020 18:59 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 18:58 ABONE OL
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 8 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

Her hafta Çarşamba günleri Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılarak kazandıran numaraları doğru tahmin edenlere ödül olarak büyük ikramiye sunulan Şans Topu oyununun bugün 982. Hafta çekilişi yapılacak. Bu hafta için kupon dolduran vatandaşlarımız arama motorlarında Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuyla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte şanslı numaraları doğru tahmin eden olmadığından 639 bin 95 lira 86 kuruşluk büyük ikramiye bu haftaya devretmişti. İşte 8 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

8 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI!

Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen Şans Topu çekilişi saat 21.15'te yapılacaktır. Çekilişin yapılmasının ardından kazandıran numaraları burada bulabileceksiniz.

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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 8 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!
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