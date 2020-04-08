Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ ile Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı 8 Nisan

Sayısal Loto çekilişi bugün saat kaçta gerçekleştirilecek? Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da 2 bilen olmuş ve kişi başına 578.942,50 TL ikramiye kazanmışlardı. Hal böyle olunca gün içerisinde 'Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?' açıklanacak sorusu araştırılıyor. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına yer verdik…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto çekilişi, 8 Nisan Çarşamba 2020 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.