Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 8 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

Milli Piyango İdaresi'nin her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlediği çekilişle şanslı numaraları doğru tahmin edenlere ödül olarak büyük ikramiye sunduğu Sayısal Loto oyununun bugün yapılacak olan 1312. Hafta çekilişine ilişkin kupon dolduranlar 8 Nisan Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 6 kazandıran numarayı doğru tahmin eden 2 kişi 578 bin 942 lira 50 kuruş Türk Lirası olan büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. İşte 8 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…



8 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI!

8 Nisan Sayısal Loto sonuçları henüz Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanmadı. Çekiliş yapılır yapılmaz kazandıran numaraları burada bulabileceksiniz.

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