ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu hafta ŞOK Market aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi ürünler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 8 Nisan'dan itibaren başlayacak olan indirimli ürünler listesinde yok yok! Bu haftanın indirimli ürünlerinden yararlanmak isteyenler '' ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Kataloğun en dikkat çeken ürünlerinde şüphesiz temizlik ve bebek bakım ürünleri oluyor. Henüz kataloğu incelememiş olan vatandaşlar indirimli ürünleri merak ederken FisherPrice Mama Kasesi 6,99 TL FisherPrice Mama Tabağı 9,99 TL Bebek Güvenlik Ürünleri 3,99 TL Çok Amaçlı Bebek Müslin Örtü 9,99 TL'den satışa sunulacak. Birçok üründe cazip fiyatlarıyla karşımıza çıkan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte 8 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ BAŞLIYOR! 8 NİSAN 2020

Bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Hem uygun hem kaliteli alışveriş yapmak isteyenler '' ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde, ŞOK indirimli listesine bakabilir, uygun fiyatlardan yararlanabilirsiniz.