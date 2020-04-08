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: Apartman görevlisinin testi pozitif çıkınca bina komple karantinaya alındı

haberine göre; 'de bir apartmanın görevlisinde tespit edilince, 9 katlı bina karantinaya alındı. Giriş çıkışı engellemek için bina girişine güvenlik şeridi çekildi. Görevlinin geçtiğimiz günlerde rahatsızlandığı, kaldırıldığı hastanede koronavirüs testi pozitif çıktığı öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.4.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 10:33 ABONE OL
Son dakika: Apartman görevlisinin koronavirüs testi pozitif çıkınca bina komple karantinaya alındı

Kayseri'de son dakika koronavirüs vakası! Bir binanın görevlisinde koronavirüs tespit edilince bina şeritler çekilerek giriş çıkışa kapatıldı.

KARANTİNA ALTINA ALINDI

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 9 katlı bir bina Covid-19 nedeniyle karantina altına alındı. Binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sancaktepe Mahallesi 4356. Sokak üzerinde bulunan bir binanın görevlisi, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Görevliye hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca, bina karantinaya alındı. Binanın girişlerine görevlilerce şerit çekilirken, giriş çıkışlar ise yasaklandı.

Bir bina sakini, görevlide korona virüs tespit edildiği için dün öğleden sonra binanın karantina altına alındığını, karantinanın 14 gün süreceğini söyledi.

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Son dakika: Apartman görevlisinin koronavirüs testi pozitif çıkınca bina komple karantinaya alındı
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