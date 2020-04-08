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Son Dakika Haberi: Corona virüsü vaka sayısı son durum nedir? 8 Nisan corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? KOVİD-19 canlı haritası

'ndan son dakika corona virüsü açıkalması! Corona virüsü vaka sayısı ve entübe hasta sayısı her gün güncelleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her 24 saatte bir Twitter üzerinden ya da Koronavirüs toplantısı sonrası canlı yayında 'de son durumu açıklıyor. Corona virüsü tablosu, detaylı olarak vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta ve entübe hasta sayısı yer alıyor. Peki, Türkiye'de son durum ne? Tüm Türkiye'nin merakla beklediği corona virüsü vaka sayısı ile ilgili son dakika haberi geldi. İşte, Sağlık Bakanlığı verilerine göre corona virüsü vaka sayısı ve dünya genelinde vaka sayıları ve ölü sayılarını gösteren canlı corona virüs haritası…

Giriş Tarihi: 8.4.2020 07:46 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 07:53 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüsü vaka sayısı son durum nedir? 8 Nisan corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? KOVİD-19 canlı haritası

KOVİD-19 hastalığına neden olan corona virüsü bütün gezegeni dolaştı ve şu ana kadar 75 binin üzerinde insanı öldürürken, 1 milyon 300 binden fazla insana bulaştı. Türkiye'de son durum ise vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 'de son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre corona virüsü vaka sayısı, ölü sayısı, entübe hasta ve iyileşen hasta sayısı belli olmuştu. Bunların yanında, coron virüsü hangi illerde var sorusu da en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Haberimizde, Türkiye'de son durum ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır.

VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISINI GÖSTEREN TABLO YAYINLANDI!

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo, tarafından, canlı harita ise Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanıyor. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ayrıca, resmi açıklamalara göre Türkiye'de hangi illerde corona virüs vakası görüldüğü ile ilgili bilgiler de yer almaktadır...

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Son Dakika Haberi: Corona virüsü vaka sayısı son durum nedir? 8 Nisan corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? KOVİD-19 canlı haritası
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