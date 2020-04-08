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Son dakika haberi: 'de korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı!

'de katliam gibi kaza! Son dakika haberine göre; Başiskele ilçesinde bu sabah meydana gelen feci kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Yol kenarındaki beton direğe çarpan araç hurdaya döndü. Acı haberi alarak olay yerine gelen ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.4.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 11:26 ABONE OL
Son dakika haberi: Kocaeli'de korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı!

Kocaeli'den gelen son dakika haberi dehşete düşürdü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kazada 3 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

SOKAKTA KİMSE OLMAYINCA KAZA 1.5 SAAT SONRA FARK EDİLDİ

Kaza sabah 06.30 sıralarında Başiskele Yeniköy Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 NH 6747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. 'Evde kal' çağrılarına uyulması nedeniyle çok fazla kimsemin sokağa çıkmaması nedeniyle saat 08.00 sıralarında yoldan geçenler, kazayı görerek 112 Acile haber verdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan 4 kişiyi kurtardı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan Emre Sevim ve Yusuf Büyük olay yerinde, Ada Gündoğdu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye götürülen M.S.?nin tedavisine devam ediliyor.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kaza haberini alarak olay yerine gelen kazada ölen kişilerin yakınları, otomobilin enkazı başında dakikalarca gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberi: Kocaeli'de korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı!
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