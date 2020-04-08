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Son dakika haber: ücretsiz maske dağıtımı için ePttAVM başvuruları erişime açıldı! ePTTAVM ve ile online ücretsiz maske dağıtımı başvuru ekranı! Maskeler ne zaman gelecek?

ücretsiz maske dağıtımı için ePttAVM başvuruları yeniden açıldı! Vatandaşlara dağıtılacak ücretsiz maske ile ilgili son dakika haberi geldi. 'de artan corona virüs vaka sayısı nedeniyle alınan önlemler de genişletildi. Sokağa çıkma yasağı kapsamı genişletilirken, toplu taşıma ve marketlere maskesiz girmek yasaklandı. ePttAVM'den ücretsiz maske alımı yapılabileceği duyuruldu. Vatandaşların her hafta 1 paket (5 adet) maske alma hakkı bulunacak. Başvuru yapıldığı takdirde ePttAVM maske adrese teslim olarak evlere dağıtılacak. İlk gün yaşanan yoğunluk nedeniyle başvurular maske başvurusu ekranına taşınmıştı ancak 7 Nisan itibariyle E-Devlet ile ePttAVM üzerinden de sipariş edilebilecek. Bu duyuru sonrası vatandaşlar 'ePttAVM ücretsiz maske nasıl alınır?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Gerekli başvuru adımları tamamlandığı takdirde bütün vatandaşlar ihtiyaç duydukları yüz maskesini alabilecekler. İşte, EpttAVM maske alımı başvurusu ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 8.4.2020 07:41 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 07:41 ABONE OL
Son dakika haber: PTT ücretsiz maske dağıtımı için ePttAVM başvuruları erişime açıldı! ePTTAVM ve e-Devlet ile online ücretsiz maske dağıtımı başvuru ekranı! Maskeler ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından dağıtımı gerçekleştirilecek olan ücretsiz maske dağıtımı hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yapılan ilk duyuruda, https://maske.epttavm.com/ üzerinden ücretsiz maske başvurusu yapılacağı belirtilmiş; ancak yaşanan yoğunluğun ardından online başvuruların E Devlet üzerinden alınacağı ifade edilmişti. Gelen son bilgilere göre, ePTTAVM üzerinden bedava maske başvurusu yeniden alınmaya başlandı. Bu noktada, henüz ilgili formu doldurmayan ve online talepte bulunmayan vatandaşların konuya yönelik araştırmaları artış gösterdi.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER VE KİMLERE VERİLECEK?

Edinilen son dakika bilgisine göre, ePTTAVM ve E-Devlet giriş ekranı üzerinden online başvurusu yapılacak olan bedava maske dağıtımı hakkında şartlar ve kimlerin yararlanacağına yönelik bilgiler de kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak. Her hafta bir paket, yani 5 adet ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından

EPTTAVM MASKE TALEBİ FORMU NASIL DOLDURULUR? PTT ONLİNE VE E DEVLET GİRİŞ EKRANI

Haberimizden, adım adım online PTT ve E-Devlet ücretsiz maske başvurusu talebi formu hakkında bilgi edinebilir, bedava maske dağıtımı başvuru ekranını görüntüleyebilirsiniz.

İşte, izlemeniz gerekenler;

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Son dakika haber: PTT ücretsiz maske dağıtımı için ePttAVM başvuruları erişime açıldı! ePTTAVM ve e-Devlet ile online ücretsiz maske dağıtımı başvuru ekranı! Maskeler ne zaman gelecek?
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