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tutulması ne zaman, saat kaçta başlıyor? Ay tutulması 'den izlenebilecek mi, burçlara etkisi ne olacak?

Ayın dünyaya olan en yakın konumuna ulaştığı hali olarak ifade edilen ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sorusu bugün en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Gökyüzünde bugün yaşanması beklenen görsel şölen için geri sayıma adeta başlandı. Heyecanla beklenen bu doğa olayı dünyanın uydusu olarak bilinen ayın, yeryüzünden her zaman olduğundan daha parlak ve net bir görünüm sağlamasına ve izlenebilmesine yol açacak. Astroloji tutkunlarının yakından ilgilendiği bu hadise için bir diğer merak edilen konu ise ülkemizden izleyip izlenemeyeceği. Peki, 2020 tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Süper ay tutulması nedir, burçlara etkisi nelerdir? 'den izlenebilecek mi? İşte tüm bu sorularınızın yanıtı…

Giriş Tarihi: 8.4.2020 15:17 ABONE OL
Süper Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2020 Süper Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi, burçlara etkisi ne olacak?

tutulması, her yıl birkaç kez ve belirlenen tarihlerde yaşanan, ayın normal konumuna göre dünyaya daha da yaklaşması olarak tanımlanmaktadır. Uzmanlara göre herhangi bir korumaya ihtiyaç duymadan izlenebilecek olan bu olay izleyenlere büyülü dakikalar yaşatacak. Astroloji tutkunlarının yakından ilgilendiği bu hadise ile ilgili olarak ise gün içerisinde birçok vatandaş " ay tutulması saat kaçta başlayacak, burçlara etkisi ne olacak?" Sorusunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün yaşanacak olan doğa olayı ülkemizden görünebilecek mi? Sizler için hazırladığımız haberimizde Süper ay tutulması saat kaçta başlayacak, 'den izlenebilecek mi? Şeklindeki tüm sorularınızın cevabına ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

SÜPER AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Özellikle astroloji tutkunlarının merakla beklediği olay için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen bu doğa olayı dünyanın uydusu olarak bilinen ayın her zaman olduğundan daha net bir görünüm sağlamasına yol açacak. Aynı zamanda güneş ışınları nedeniyle ayın rengi kızıla dönecek.

Peki, Süper ay tutulması'nın burçlara etkisi ne olacak, Türkiye'den izlenebilecek mi?

İşte detaylar…

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Süper Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2020 Süper Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi, burçlara etkisi ne olacak?
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