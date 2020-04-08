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Üç arkadaşını öldürüp teslim oldu

’da bir kişi, kendisine verip eşi ile birlikte olduklarını iddia ettiği üç arkadaşını başından vurarak öldürdü

HALİT TURAN HALİT TURAN Yaşam
Giriş Tarihi: 8.4.2020 ABONE OL
Üç arkadaşını öldürüp teslim oldu
Konya'da nakliye işi yapan Yusuf Özyörük (33), kendisine uyuşturucu vererek eşiyle birlikte olduklarını öne sürdüğü 3 arkadaşını başlarından silahla vurarak öldürdü. Özyörük, dün sabah hafif ticari aracıyla Karatay ilçesindeki kamyon bakım servisinde depo sorumlusu olarak çalışan arkadaşı Halil İbrahim Uzun'un yanına geldi. Uzun'u başından tabancayla vuran Özyörük, aracına binip Mehmet Ali Şeflek'e ait Selçuklu ilçesindeki iş yerine geldi. Burada da arkadaşları Mehmet Ali Şeflek ile Yaşar Baki Uzun'u başlarından vuran Özyörük, polis merkezine giderek 2 farklı noktada 3 kişiyi tabancayla öldürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan Özyörük ifadesinde cinayetleri "namus meselesi" yüzünden işlediğini öne sürerek, "Bana uyuşturucu verip, eşimle ilişki yaşadıklarını öğrendim. Onun için öldürdüm" dediği öğrenildi. Görgü tanıkları ve bilgi sahiplerinin ifadesine başvuran polisin, olayın neden yaşandığıyla ilgili soruşturması sürüyor.
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Üç arkadaşını öldürüp teslim oldu
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