ÜCRETSİZ MASKE TAKİP SORGULA: PTT ücretsiz maske ne zaman, kaç günde gelir? e-Devlet ile ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Her vatandaşa haftalık toplamda 5 adet olmak üzere verilecek olan ücretsiz maske ile ilgili detaylar yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve e-Devlet ile PTT üzerinden gerçekleştirilecek işlemler doğrultusunda verilecek olan maske başvurusunun nasıl yapıldığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hal böyle olunca ücretsiz maske siparişi nasıl verilir, maskeler ne zaman kaç günde gelir gibi soruların yanıtları aranmaya başlandı. Buna göre; ücretsiz maske takip sorgulama ile adım adım maske başvurusu nasıl yapılır?

ÜCRETSİZ MASKE TAKİP SORGULAMA İLE ADIM ADIM MASKE BAŞVURUSU 2020

İlk olarak EPTTAVM üzerinden yapılan başvuruların ardından taleplerin yoğun olması nedeniyle daha sağlıklı olabileceği düşünülerek e-Devlet üzerinden başvurular alınmaya başlandı. Başvuru yapmak isteyenler ile henüz işlem yapmayanlar ücretsiz maske ile ilgili tüm detaylara ulaşmak istiyorlar. Buna göre; haberimizin içerisinden PTT ücretsiz maske başvurusu ile adım adım maske takip sorgulama işlemlerine ulaşabilirsiniz.