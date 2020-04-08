Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ÜCRETSİZ MASKE TAKİP SORGULA: PTT ücretsiz maske ne zaman, kaç günde gelir? e-Devlet ile ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

TAKİP SORGULA: ücretsiz maske ne zaman, kaç günde gelir? ile ?

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle toplu ve kalabalık ortamlarda maske takılması zorunlu hale geldi. Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) adıyla hizmet veren iştirakinin öncülüğünde dağıtımı yapılacağını duyurulmasının ardından vatandaşlar konu ile ilgili en güncel bilgileri araştırmaya başladılar. , ve EPTTAVM aracılığı ile başvuru işlemleri yapılacak olan ücretsiz maske limiti 5 adet olup herkes temin edebilecek. Başvuruların daha sağlıklı olabilmesi adına dağıtımlar e-Devlet üzerinden sağlanacak olup maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarını kapsamıyor. Buna göre; nasıl yapılır? ne zaman ve kaç günde gelir? İşte en güncel bilgiler!

Giriş Tarihi: 8.4.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 15:40 ABONE OL
ÜCRETSİZ MASKE TAKİP SORGULA: PTT ücretsiz maske ne zaman, kaç günde gelir? e-Devlet ile ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Her vatandaşa haftalık toplamda 5 adet olmak üzere verilecek olan ile ilgili detaylar yakından takip ediliyor. tarafından yapılan ve ile üzerinden gerçekleştirilecek işlemler doğrultusunda verilecek olan maske başvurusunun nasıl yapıldığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hal böyle olunca ücretsiz maske siparişi nasıl verilir, maskeler ne zaman kaç günde gelir gibi soruların yanıtları aranmaya başlandı. Buna göre; ile adım adım maske başvurusu nasıl yapılır?

ÜCRETSİZ MASKE TAKİP SORGULAMA İLE ADIM ADIM MASKE BAŞVURUSU 2020

İlk olarak EPTTAVM üzerinden yapılan başvuruların ardından taleplerin yoğun olması nedeniyle daha sağlıklı olabileceği düşünülerek e-Devlet üzerinden başvurular alınmaya başlandı. Başvuru yapmak isteyenler ile henüz işlem yapmayanlar ücretsiz maske ile ilgili tüm detaylara ulaşmak istiyorlar. Buna göre; haberimizin içerisinden başvurusu ile adım adım maske takip sorgulama işlemlerine ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ÜCRETSİZ MASKE TAKİP SORGULA: PTT ücretsiz maske ne zaman, kaç günde gelir? e-Devlet ile ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA