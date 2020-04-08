Yaban hayvanları Göbeklitepe’de!

ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ

Şanlıurfa'da dünyanın bilinen en eski dini yapılar topluluğunun bulunduğu Göbeklitepe yakınlarında yaban domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan kent merkezine 20 km mesafedeki Göbeklitepe yakınlarında bazı kişiler otomobille giderken yol kenarında ilerleyen 5 yaban domuzuna rastladı. Arazide beslenen ve sürü halinde hareket eden 5 domuz, otomobili fark edince koşmaya başladı. İlk kez bölgede domuz gördüğünü anlatan vatandaşlar, duruma şaşırdıklarını kaydetti.