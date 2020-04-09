56’ncı evlilik yıldönümü için pasta istediler

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

Antalya'da koronavirüs salgını için evlerinde kalan Aynur (74) ve Sebahattin Altun (78) çifti, 56'ncı evlilik yıldönümlerini pasta keserek kutlamak isteyince, Muratapaşa Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Çiftin evine mumlarla süslü yaş pasta götüren ekipler, mutluluklarına ortak oldu. Aynur Altun, 56 yılda çok güzel günler geçirdik. İlk defa böyle bir kutlama yaşıyoruz." dedi. Ekibi takım elbise ve kravatla karşılayan Sebahattin Altun da mutlu evliliğin sırrını "Az konuşup hanıma çok tolerans tanıyacaksın" sözleriyle anlattı. DHA