Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 56’ncı evlilik yıldönümü için pasta istediler

56’ncı evlilik yıldönümü için pasta istediler

Giriş Tarihi: 9.4.2020 ABONE OL
56’ncı evlilik yıldönümü için pasta istediler
Antalya'da koronavirüs salgını için evlerinde kalan Aynur (74) ve Sebahattin Altun (78) çifti, 56'ncı evlilik yıldönümlerini pasta keserek kutlamak isteyince, Muratapaşa Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Çiftin evine mumlarla süslü yaş pasta götüren ekipler, mutluluklarına ortak oldu. Aynur Altun, 56 yılda çok güzel günler geçirdik. İlk defa böyle bir kutlama yaşıyoruz." dedi. Ekibi takım elbise ve kravatla karşılayan Sebahattin Altun da mutlu evliliğin sırrını "Az konuşup hanıma çok tolerans tanıyacaksın" sözleriyle anlattı. DHA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
56’ncı evlilik yıldönümü için pasta istediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA