Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 9 Nisan Milli Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 9 Nisan çekiliş sonuçları, MPİ ile bilet sorgulama ekranı ve SIRALI TAM LİSTE BURADA!

9 Nisan sonuçları belli oldu! , ve BURADA!

İdaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29. günlerinde çekilerek şanslı numaraların bulunduğu bilet sahiplerine kazandıran Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet alan vatandaşlarımız tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. MPİ tarafından çekilişin yapılması sonrasında resmi site üzerinden olarak yayımlandı. İşte 9 Nisan MPİ sonuçları, bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste…

Giriş Tarihi: 9.4.2020 20:30 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 20:29 ABONE OL
9 Nisan Milli Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 9 Nisan çekiliş sonuçları, MPİ ile bilet sorgulama ekranı ve SIRALI TAM LİSTE BURADA!

Her ayın 9, 19 ve 29. günlerinde Milli Piyango idaresi tarafından çekilişi yapılarak şanslı numaraların bulunduğu bilet – biletlere sahip olanlara idare tarafından para ödülü dağıtılmaya devam ediliyor. 9 Nisan 2020 Perşembe günü çekilişi için bilet alanlar Milli Piyango çekiliş sonuçları ile ilgili yoğun araştımalara devam ederek biletlerine büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek istiyor. İşte MPİ tarafında çekilişi yapılan 9 Nisan Milli Piayngo sonuçları, bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste…

09-04-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA-

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

511176

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

109404

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
9 Nisan Milli Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 9 Nisan çekiliş sonuçları, MPİ ile bilet sorgulama ekranı ve SIRALI TAM LİSTE BURADA!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA