9 Nisan Milli Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 9 Nisan çekiliş sonuçları, MPİ ile bilet sorgulama ekranı ve SIRALI TAM LİSTE BURADA!

Her ayın 9, 19 ve 29. günlerinde Milli Piyango idaresi tarafından çekilişi yapılarak şanslı numaraların bulunduğu bilet – biletlere sahip olanlara idare tarafından para ödülü dağıtılmaya devam ediliyor. 9 Nisan 2020 Perşembe günü çekilişi için bilet alanlar Milli Piyango çekiliş sonuçları ile ilgili yoğun araştımalara devam ederek biletlerine büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek istiyor. İşte MPİ tarafında çekilişi yapılan 9 Nisan Milli Piayngo sonuçları, bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste…

09-04-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA-

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

511176

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

109404