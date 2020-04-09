Arabası var içinde süt yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir süre önce tanıtımını yaptığı 'İstanbul Halk Süt' projesinin hayata geçirilmesi için ihale açıldı. İBB, 9 milyon litre 'Yağlı, uzun ömürlü, içme sütü mal alımı' adı altında 6 Şubat'ta yaptığı ihalenin üzerinden aylar geçmesine rağmen sonuç ilanı henüz yayımlanmadı. İhaleyi hangi firmanın aldığı merakla beklenirken, daha önce İzmir Tire'den getirilerek dağıtılan sütler de bakteri çıkması nedeniyle askıya alındı. Tanıtımı yapılarak caddelere çıkarılan araçların ise boş gezdiği ve vatandaşa süt ulaştırmadığı ortaya çıktı.