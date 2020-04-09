Araç muayene randevu alma 2020: Araç muayene randevu alma işlemi nasıl ve nereden yapılır?

Araç muayene istasyonu olarak TÜVTÜRK görevlendirilmiştir. Araç çeşidi ve araç yaşına göre de muayene tarihleri değişmektedir. Örneğin; hususi otomobiller için 3 yaşından sonra her iki yılda bir muayene yaptırılması zorunludur. Araç muayene süreleri buna göre değişebilmektedir. Araç muayene randevu alma işlemleri de yine TÜVTÜRK üzerinden yapılmaktadır. Sizlere bunu detaylı aktaralım. İşte ücretsiz araç muayene randevusu alma yöntemi…
ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALMA
Araç muayene randevusu almak için https://www.tuvturk.com.tr/ internet sitesi üzerinden ana sayfada bulunan "Ücretsiz Randevu" formunu doldurmak gerekir. Bu formda yer alan bilgiler şu şekildedir:
TÜVTÜRK araç muayene randevusu için bu adımları tamamladıktan sonra araç muayenesi için randevu oluşturmuş olursunuz. Araç muayene randevu telefonu 0850 222 88 88 telefon numarası üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu şekilde ücretsiz araç muayene randevusu alma işlemini başarıyla tamamlayabilirsiniz.
Araç muayenesine gitmeden önce bulundurmanız gereken evraklar vardır. Bu evrakları yanınızda hazır şekilde götürmezseniz muayene işlemleriniz yapılmaz.
ARAÇ MUAYENESİ GEREKLİ EVRAKLAR
ARAÇLARDA BULUNMASI GEREKENLER
ARAÇ MUAYENE SÜRELERİ
Araçlara ve aracın yaşına göre muayene süreleri değişmektedir. İşte araçların muayene süreleri:
ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ HESAPLAMA
2020 araç muayene fiyat listesi belli oldu. TÜVTÜRK sitesinde yer alan bilgilere göre:
Ödemeler nakit olarak kabul edilmekte yani kredi kartı vb. ödeme yöntemleri kabul edilmemektedir.
Not: Muayene raporu yapıldıktan sonra "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olarak rapora yansıtılan araçlar muayeneden geçemez. Bu yüzden muayene işleminin tekrarı istenir. Araç sahipleri araçlarında rapor tutulan sorunları düzeltip tekrar muayene işlemi yaptırmaları gerekir.Araç rehin, haciz, tedbir sorgulama 2020: Plakadan araç sorgulama nasıl yapılır? Araç vergi hesaplama 2020: Araç vergi hesaplama ve ödeme nasıl yapılır?