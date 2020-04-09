Araç ruhsatı yenileme ve sorgulama 2020: Araç ruhsatı yenileme nasıl yapılır?

Araç ruhsat işlemleri Emniyet Müdürlükleri Trafik Tescil Şubeleri tarafından yapılmaktadır. Vatandaşlar yaşadıkları ildeki şubelere giderek araç ruhsatı alabilir ya da yenileyebilirler. Son dönemde gelen yenilikle beraber ruhsat işlemlerinin noterliklerde gerçekleşmeye başladı. Motorlu araç trafik belgesi yenileme işlemleri ilgili ayrıntılı şekilde açıklayacağız. Araç ruhsatı yenileme ücreti ve gerekli belgeler neler? İşte ayrıntılı bilgiler.

ARAÇ RUHSAT İŞLEMLERİ

Öncelikle araç ruhsatı nereden alınır konusuna değinelim. Eskiden Emniyet Müdürlükleri Trafik Tescil Şubeleri tarafından alınan araç ruhsatları artık noterler aracılığı ile alınabiliyor. Bu yasa 2018 tarihinde çıktı. Noterde gerçekleştirilen bu işlemler için Araç Sicil ve Tescil Sistemi kısaca ARTES olarak adlandırılan sistem kurulmuştur.

RUHSAT YENİLEME RANDEVU

Eskiden ruhsatlar Emniyet Müdürlükleri Trafik Tescil Şubeleri tarafından hazırlanarak adreslere gönderiliyordu. Ruhsat işlemleri noterlere taşınınca ruhsatın eve gelmesi devri sona ermiş oldu. Vatandaşlar araç aldıkları zaman noterden hem tescil işlemleri hem de ruhsat işlemlerini yapabiliyorlar. Ruhsatı da noterden anında alabiliyorlar.

Motorlu araç trafik belgesi yenileme işlemleri için randevuya gerek yoktur.

İkinci el araç alan kişi şu işlemleri yapması gerek:

Aracın trafik sigortasının bulunması

Araç muayenenin geçerli olması

Araca ait hiç borç veya ceza olmaması

Ehliyet, kimlik ve ruhsatın bulunması

Sıfır araç alımlarında ise aracı satın aldığınız bayi tarafından tüm işlemler gerçekleştirilmektedir.

RUHSAT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Otomobiller için gerekli evraklar şunlardır:

Sahiplik Belgesi

ÖTV Belgesi

Uygunluk Belgesi

Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi

Taksi Otomobillerde Taksimetre Bilgileri

Minibüs, kamyonet ve motosiklet için gerekli evraklar şunlardır:

Sahiplik Belgesi

ÖTV Belgesi

Uygunluk Belgesi

Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi

Otobüs, kamyon ve çekici için gerekli evraklar şunlardır:

Sahiplik Belgesi

ÖTV Belgesi

Uygunluk Belgesi

Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi

Dijital Takograf Tespit Tutanağı veya Taahhütname

ARAÇ RENK DEĞİŞİMİ RUHSAT İŞLEMLERİ

Aracın rengini değiştirmek ya da komple kaplatmak isteyebiliriz. Böyle bir durumu gerçekleştirirsek muhakkak ruhsat yenileme işlemi yapmamız gerekir. Bu işlem noterler tarafından yapılmaktadır. Araç renk değişimi ruhsat işlemleri için:

Renk değişimi yaptırdığınız firmadan fatura almanız gerekir.

Araç sahibinin kimlik belgesi gerekir.

Araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (Şoförler Odasından)

ARAÇ RUHSAT YENİLEME ÜCRETİ

Araç ruhsatı için 2020 yılı ücret tablosu belli oldu.

Noter evrak bedeli: 148,50 TL

Noter Ücreti: 54 TL

Belge Baskı Ücreti: 22 TL

ARAÇ RUHSAT NO

Artık ruhsat sahibi olduktan sonra sahip olduğunuz aracınızın ruhsat numarasıdır. Bu numaraya göre birçok işlem gerçekleştirilebilir.

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