Araç takip mesafesi nedir, nasıl ayarlanır? Araç takip mesafesi ne kadar, kaç metre olmalı?

Son yıllarda, ülkedeki ve özellikle büyük şehirlerdeki taşıt sayısındaki artış oranlarına göre trafik kaza ve kazalardaki ölüm oranları son yirmi yılda oldukça azalma göstermiştir. Bu azalmanın nedeni hem yenilenen yasal düzenlemelerden, hem de yıllar içinde trafik denetiminin artmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye'de son on yılda meydana gelen trafik kazalarına neden olan kusur oranlarına ilişkin yapılan incelemelerde, sürücü hatalarına bağlı olarak gerçekleşen kazaların toplam kazalara oranı % 95'e ulaştığı görülmüştür. Bu oranlar arasında yer alan sürücü hız kusurlarının, kazalara etkisinin yadsınamaz olduğunu görüyoruz.

Taşıt hız sınırları ve buna bağlı olarak uyulması gereken 'araç takip mesafesi' kuralları, trafik kazalarına ve çarpışma riskine olan etkilerinden ötürü büyük önem kazanmıştır. Trafik veya sürüş güvenliğinin sürekliliği için farklı denetim ve azaltılma yöntemlerinin kullanılması ve bu şekilde kontrol altına alınması gereklidir.

Araç takip mesafesi kaç metredir?

Bu durum; şartlara, aracın özelliklerine ve seyahat yaptığınız yere kadar pek çok duruma bağlı olarak değişmektedir. Bu yüzden takip mesafenizi aracınızın özelliklerine, seyahat ettiğiniz yolun vaziyetine ve hava durumuna göre ayarlamanız önemlidir. Örneğin sağanak yağışlı, yoğun sisli havalarda ve aydınlatmanın yetersiz kaldığı gece yolculuklarında hızlı bir sürüş yapmıyor olsanız bile takip mesafenize dikkat etmeniz gereklidir. İşte 'araç takip mesafesi ne kadar olmalıdır' ve 'öndeki aracı takip mesafesi ne kadardır' sorularının cevaplarına birkaç örnek;

Tehlikeli madde taşıyan araçların takip mesafesi; tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim yerleri dışında diğer araçları 50 metreden daha yakın takip edemezler. 50 metre kuralı 'yanıcı madde taşıyan araç takip mesafesi' için de aynıdır.

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120 km hızla giden aracın takip mesafesi; uyulması gereken takip mesafesi, seyahat halindeki aracın hızının yarısı olarak belirlenmiştir. Yani 120 km hızla giden bir aracın önündeki araçla arasına koyması gereken mesafe 60 metredir.

Takip mesafesini belirlerken uygulayabileceğiniz en basit yöntemlerden biri de 2 saniye kuralıdır. Örneğin önünüzdeki aracın herhangi bir noktadan geçişinde normal bir hızla içinizden 1, 2 diye saydığınızda, siz de o noktaya varmış oluyorsanız doğru bir mesafede ilerliyorsunuz demektir. Öndeki aracın geçtiği noktaya 2 saniyeden kısa sürede varıyorsanız hız limitinizi düşürmeniz gerekir. Ancak bu 2 saniye kuralı, daha önce de bahsettiğimiz hava şartları ve yolun vaziyeti gibi durumlarda 6 saniyeye kadar çıkmaktadır. Görüş yetersizliği olan kavşaklar, okul ve yaya geçitleri, iki yönlü ve çift şeritli tüneller takip mesafesi kuralına zorunlu olarak uymanız gereken yerlerden bazılarıdır.