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Araç vergi hesaplama 2020: Araç vergi hesaplama ve ödeme nasıl yapılır?

Günümüzde hemen herkes özel araçlarla veya ticari araçlarla yolculuk yapıyorlar. Trafikte her çeşit araçla karşılaşmak mümkündür; otomobil, minibüs, otobüs, taksi, kamyon, iş makinası gibi çeşit çeşit araçlar vardır. Ayağımızı yerden kessin iyi kötü fark etmez deyip istedikleri her yere kolaylıkla hızlı bir şekilde gitmek için günümüzde hemen hemen herkes araba alıyor. Araba almak kolayda masrafı çoktur. Aracınızın bakım masrafları, benzin giderleri, yıllık trafik sigortası ve kasko ödemeleri, gibi harcamalarınızın yanında her yıl de araç sahipleri ödemekle yükümlüdür. Araç vergi hesaplama ve ödeme işlemi nasıl yapılır? İşte bu konuda ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 9.4.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 16:35 ABONE OL
Araç vergi hesaplama 2020: Araç vergi hesaplama ve ödeme nasıl yapılır?

Araç sahipleri her yıl 2 kere Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemek zorundadır. Motorlu taşıtlar vergisi aracın içerisinde koltuk sayısına göre, aracın yaşına ve dışarıya saldığı emisyona göre bu vergiyi öderler. Her yıl ocak ayı ve temmuz ayında bu vergi ödemesini gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Motorlu Taşıtlar Vergisini ödemeyen araç sahiplerine ödemedikleri takdirde bir cüzi miktar para cezası vardır. Bununla birlikte her ay gecikme faizi de ödemek zorundasınız. Maliye Bakanlığı ödemenizi yapmadığınız zaman ilk önce uyarıda bulunur sonraları ise banka hesabınıza el koyabilirler. Bu riski almamak için düzenli bir şekilde ödemenizi gerçekleştirin. Araç vergi hesaplama 2020 işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere değineceğiz. Araç vergi hesaplama ve ödeme nasıl yapılır?

ARAÇ VERGİ HESAPLAMA

Araç vergi hesaplama için aracın tipine göre "otomobil, minibüs, arazi aracı, kamyon, otobüs" ve motor silindir hacmine göre "0-1300,1301-1600 vb." hesaplama yapılarak ne kadar vergi ödeyeceğiniz hesaplanır. Yeni bir araç aldıysanız ödemekle yükümlü olduğunuz Motorlu Taşıt Vergisi'ni aracınızın trafik siciline tescil edilmesi ile vergi ödemesi başlar. Bu vergi ödemesi eğer ki ilk altı ay içerisinde alınmışsa yılın başından itibaren ödemesi yapılır. Altı aydan sonraki bir ay içerisinde aracını aldıysanız altı aylık bir dönemin başından itibaren Motorlu Taşıt Vergisi'ni ödemeye başlarsınız.

ARAÇ VERGİ BORCU ÖDEME

Aldığınız aracın vergilerini ödemediğiniz zaman Maliye Bakanlığı tarafından sizlere ödemediğiniz ay kadar ceza yazılır. Aldığınız cezanın ne kadar olduğunu artık kolay ve rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Araç vergi borcu ödemek için şu adımları takip edin:

  1. E-Devlet sitesinden (https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-motorlu-tasitlar-vergisi-sorgulama-ve-kredi-karti-ile-odeme) adresine giriş yaparak araç vergi borcunuzu ya da ticari araç vergileri borcunuzu öğrenebilir ve kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.

  1. İnteraktif Vergi Dairesi sitesi üzerinden (https://www.gib.gov.tr/) giriş yaparak MTV ödemenizi sorgulayabilir ve kolayca ödeme yapabilirsiniz.

ARAÇ VERGİ ÖDEME (BANKALAR)

Aracınızın vergi ödemesini anlaşmalı bankaların internet üzerinden veya banka şubelerine başvurarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Aracınızın ödemesini yapacağınız bankalar;

  • Denizbank
  • ING Bank
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası
  • Türkiye Halk Bankası
  • Türkiye Garanti Bankası
  • Ziraat Bankası
  • QNB Finansbank
  • Şekerbank
  • Yapı ve Kredi Bankası
  • Türk Ekonomi Bankası(TEB)
  • İş Bankası
  • Türkiye Vakıflar Bankası
  • Türkiye Finans Katılım Bankası
  • Albaraka Türk Katılım Bankası
  • Akbank
  • HSBC Bank
  • Alternatif Bank
  • Aktif Yatırım Bankası
  • Odea Bank

2020 ARAÇ VERGİLERİ NE KADAR?

2020 araç vergileri yani MTV ödemesi ilk taksiti, 1-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapıldı. İsteyen araç sahipleri hem ocak hem temmuz ödemesini aynı anda yapabilirler. Araç vergi borcu için aşağıdaki Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına bakabilirsiniz. (Otomobiller için)

1 Ocak 2018 yılı öncesi araçlarını tescil edenler (1-3 yaş)

  • 0-1300 cc: 964 lira
  • 1301-1600 cc: 1680 lira
  • 1601-1800 cc: 2965 lira
  • 1801-2000 cc: 4670 lira
  • 2001-2500 cc: 7004 lira
  • 2501-3000 cc: 9766 lira
  • 3001-3500 cc: 14874 lira
  • 3501-4000 cc: 23383 lira
  • 4001 cc < :="">

1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (4-6 yaş)

  • 0-1300 cc: 672 lira
  • 1301-1600 cc: 1258 lira
  • 1601-1800 cc: 2316 lira
  • 1801-2000 cc: 3596 lira
  • 2001-2500 cc: 5084 lira
  • 2501-3000 cc: 8495 lira
  • 3001-3500 cc: 13381 lira
  • 3501-4000 cc: 20191 lira
  • 4001 cc < :="">

1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (7-11 yaş)

  • 0-1300 cc: 376 lira
  • 1301-1600 cc: 731 lira
  • 1601-1800 cc: 1364 lira
  • 1801-2000 cc: 2115 lira
  • 2001-2500 cc: 3177 lira
  • 2501-3000 cc: 5308 lira
  • 3001-3500 cc: 8061 lira
  • 3501-4000 cc: 11892 lira
  • 4001 cc < :="">

1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (12-15 yaş)

  • 0-1300 cc: 286 lira
  • 1301-1600 cc: 516 lira
  • 1601-1800 cc: 832 lira
  • 1801-2000 cc: 1259 lira
  • 2001-2500 cc: 1900 lira
  • 2501-3000 cc: 2856 lira
  • 3001-3500 cc: 4024 lira
  • 3501-4000 cc: 5308 lira
  • 4001 cc < :="">

1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (16 yaş ve üzeri)

  • 0-1300 cc: 101 lira
  • 1301-1600 cc: 198 lira
  • 1601-1800 cc: 324 lira
  • 1801-2000 cc: 497 lira
  • 2001-2500 cc: 752 lira
  • 2501-3000 cc: 1048 lira
  • 3001-3500 cc: 1477 lira
  • 3501-4000 cc: 2115 lira
  • 4001 cc < :="">

Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020

Motor Silindir Hacmi

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

100 - 250 cm³'e kadar

180 TL

135 TL

99 TL

62 TL

24 TL

251 - 650 cm³'e kadar

372 TL

282 TL

180 TL

99 TL

62 TL

651 - 1200 cm³'e kadar

958 TL

570 TL

282 TL

180 TL

99 TL

1201 cm³ ve yukarısı

2.324 TL

1.536 TL

958 TL

761 TL

372 TL

Detaylı bilgileri öğrenmek için İnteraktif Vergi Dairesi sitesine girerek aracınızla ilgili bilgileri doğru bir şekilde yazarak öğrenmiş olursunuz.

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