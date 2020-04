Araç vergi hesaplama 2020: Araç vergi hesaplama ve ödeme nasıl yapılır?

Araç sahipleri her yıl 2 kere Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemek zorundadır. Motorlu taşıtlar vergisi aracın içerisinde koltuk sayısına göre, aracın yaşına ve dışarıya saldığı emisyona göre bu vergiyi öderler. Her yıl ocak ayı ve temmuz ayında bu vergi ödemesini gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Motorlu Taşıtlar Vergisini ödemeyen araç sahiplerine ödemedikleri takdirde bir cüzi miktar para cezası vardır. Bununla birlikte her ay gecikme faizi de ödemek zorundasınız. Maliye Bakanlığı ödemenizi yapmadığınız zaman ilk önce uyarıda bulunur sonraları ise banka hesabınıza el koyabilirler. Bu riski almamak için düzenli bir şekilde ödemenizi gerçekleştirin. Araç vergi hesaplama 2020 işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere değineceğiz. Araç vergi hesaplama ve ödeme nasıl yapılır?

ARAÇ VERGİ HESAPLAMA

Araç vergi hesaplama için aracın tipine göre "otomobil, minibüs, arazi aracı, kamyon, otobüs" ve motor silindir hacmine göre "0-1300,1301-1600 vb." hesaplama yapılarak ne kadar vergi ödeyeceğiniz hesaplanır. Yeni bir araç aldıysanız ödemekle yükümlü olduğunuz Motorlu Taşıt Vergisi'ni aracınızın trafik siciline tescil edilmesi ile vergi ödemesi başlar. Bu vergi ödemesi eğer ki ilk altı ay içerisinde alınmışsa yılın başından itibaren ödemesi yapılır. Altı aydan sonraki bir ay içerisinde aracını aldıysanız altı aylık bir dönemin başından itibaren Motorlu Taşıt Vergisi'ni ödemeye başlarsınız.

ARAÇ VERGİ BORCU ÖDEME

Aldığınız aracın vergilerini ödemediğiniz zaman Maliye Bakanlığı tarafından sizlere ödemediğiniz ay kadar ceza yazılır. Aldığınız cezanın ne kadar olduğunu artık kolay ve rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Araç vergi borcu ödemek için şu adımları takip edin:

E-Devlet sitesinden (https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-motorlu-tasitlar-vergisi-sorgulama-ve-kredi-karti-ile-odeme) adresine giriş yaparak araç vergi borcunuzu ya da ticari araç vergileri borcunuzu öğrenebilir ve kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.

İnteraktif Vergi Dairesi sitesi üzerinden (https://www.gib.gov.tr/) giriş yaparak MTV ödemenizi sorgulayabilir ve kolayca ödeme yapabilirsiniz.

ARAÇ VERGİ ÖDEME (BANKALAR)

Aracınızın vergi ödemesini anlaşmalı bankaların internet üzerinden veya banka şubelerine başvurarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Aracınızın ödemesini yapacağınız bankalar;

Denizbank

ING Bank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Türkiye Halk Bankası

Türkiye Garanti Bankası

Ziraat Bankası

QNB Finansbank

Şekerbank

Yapı ve Kredi Bankası

Türk Ekonomi Bankası(TEB)

İş Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Akbank

HSBC Bank

Alternatif Bank

Aktif Yatırım Bankası

Odea Bank

2020 ARAÇ VERGİLERİ NE KADAR?

2020 araç vergileri yani MTV ödemesi ilk taksiti, 1-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapıldı. İsteyen araç sahipleri hem ocak hem temmuz ödemesini aynı anda yapabilirler. Araç vergi borcu için aşağıdaki Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına bakabilirsiniz. (Otomobiller için)

1 Ocak 2018 yılı öncesi araçlarını tescil edenler (1-3 yaş)

0-1300 cc: 964 lira

1301-1600 cc: 1680 lira

1601-1800 cc: 2965 lira

1801-2000 cc: 4670 lira

2001-2500 cc: 7004 lira

2501-3000 cc: 9766 lira

3001-3500 cc: 14874 lira

3501-4000 cc: 23383 lira

1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (4-6 yaş)

0-1300 cc: 672 lira

1301-1600 cc: 1258 lira

1601-1800 cc: 2316 lira

1801-2000 cc: 3596 lira

2001-2500 cc: 5084 lira

2501-3000 cc: 8495 lira

3001-3500 cc: 13381 lira

3501-4000 cc: 20191 lira

1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (7-11 yaş)

0-1300 cc: 376 lira

1301-1600 cc: 731 lira

1601-1800 cc: 1364 lira

1801-2000 cc: 2115 lira

2001-2500 cc: 3177 lira

2501-3000 cc: 5308 lira

3001-3500 cc: 8061 lira

3501-4000 cc: 11892 lira

1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (12-15 yaş)

0-1300 cc: 286 lira

1301-1600 cc: 516 lira

1601-1800 cc: 832 lira

1801-2000 cc: 1259 lira

2001-2500 cc: 1900 lira

2501-3000 cc: 2856 lira

3001-3500 cc: 4024 lira

3501-4000 cc: 5308 lira

1 Ocak 2018 yılı öncesi tescil edenler (16 yaş ve üzeri)

0-1300 cc: 101 lira

1301-1600 cc: 198 lira

1601-1800 cc: 324 lira

1801-2000 cc: 497 lira

2001-2500 cc: 752 lira

2501-3000 cc: 1048 lira

3001-3500 cc: 1477 lira

3501-4000 cc: 2115 lira

Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020

Motor Silindir Hacmi 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş 100 - 250 cm³'e kadar 180 TL 135 TL 99 TL 62 TL 24 TL 251 - 650 cm³'e kadar 372 TL 282 TL 180 TL 99 TL 62 TL 651 - 1200 cm³'e kadar 958 TL 570 TL 282 TL 180 TL 99 TL 1201 cm³ ve yukarısı 2.324 TL 1.536 TL 958 TL 761 TL 372 TL

Detaylı bilgileri öğrenmek için İnteraktif Vergi Dairesi sitesine girerek aracınızla ilgili bilgileri doğru bir şekilde yazarak öğrenmiş olursunuz.

