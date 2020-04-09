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'da evde kumar oynayanlara göz açtırılmadı

Son dakika gelen bilgilere göre 'da, bir evde kumar oynadıkları gerekçesiyle 13 kişiye 3'er bin lira para cezası verildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.4.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 11:01 ABONE OL
Bolu'da evde kumar oynayanlara göz açtırılmadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanelere yönelik denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İzzet Baysal Caddesi'nde bir evin kıraathane olarak kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

MALZEMELERE EL KONULDU

Evin farklı odalarındaki masalarda sigara içilerek kumar oynandığını tespit eden ekipler, kumar malzemelerine el koydu.

Evdeki 12 kişi hakkında idari yaptırım uygulanırken, ev sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan saglamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca bu kişilere "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan 3'er bin lira para cezası uygulandı.

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Bolu'da evde kumar oynayanlara göz açtırılmadı
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