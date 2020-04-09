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Bu kadarına da pes! Koronavirüsü umursamadan fuhuş pazarlığı yaptılar...

salgını tüm dünyada hayatı durma noktasına getirdi. Günlerdir ekranlarda 'evde kal' çağrısı yapılıyor. Vatandaşın uyarılara kulak vermesiyle 'da her zaman kalabalık olan cadde ve meydanlar boş kaldı. Bugün 'da yaşanan olay ise 'bu kadarına da pes' dedirtti. Koronavirüs dolayısıyla yürüyüş yasağı getirilen sahilde bir kadın, yoldan geçen araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaparken suçüstü yakalandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.4.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 11:51 ABONE OL
Bu kadarına da pes! Koronavirüsü umursamadan fuhuş pazarlığı yaptılar...

Sahilde yürüyüş yapmanın yasaklandığı ve cezai işlemlerin uygulandığı şu günlerde Kartal Sahil'de pes dedirten görüntüler ortaya çıktı. Kartal sahilde bir kadın, yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri tarafından hayat kadınına cezai işlem uygulandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında sahilde yürüyüş ve spor yapmanın yasaklanmasının ardından polis ekipleri Kartal sahilinde bir kadının yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaptığı ihbarını aldı. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Hayat kadını polis ekiplerini görünce yolun karşı tarafındaki ağaçlık alana saklandı. Polis ekipleri saklanan kadını alarak polis otosuna bindirdi ve trafiği tehlikeye düşürmekten 180 lira para cezası uyguladı. Polis tarafından yapılan sorgulamalar sonucunda kadının fuhuştan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

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Bu kadarına da pes! Koronavirüsü umursamadan fuhuş pazarlığı yaptılar...
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