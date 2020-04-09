Çalıştığına dair belge gösterince...

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmış, vatandaşlara pazar yerleri, marketler ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmişti.



CEP TELEFONUNDAN GÖSTERDİ



Alınan tedbirler kapsamında Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Polisler, meydanlarda ve toplu kullanım alanlarında denetimler yaparak kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları gerektiği konusunda sık sık uyaran polis ekipleri, vatandaşların kimliklerini kontrol etti. Çalışmak için dışarı çıktığını söyleyen 19 yaşındaki bir genç, cep telefonundan belgesini gösterince ceza almaktan kurtuldu.



Öte yandan polis ekipleri, "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Kapalı ve toplu taşıma alanlarında maske ve eldiven takalım" anonsu yaptı.