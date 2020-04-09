Canla başla mücadele eden sağlıkçıları böyle soydu

İstanbul Kartal'da acil servis kapılarından girdiği hastanelerde sağlık çalışanlarının çanta, cüzdan ve telefonlarını çalan bir kişi yakalandı. Şüpheli Engin K. (31) son olayını 28 Mart Cumartesi günü Cevizli mahallesindeki bir hastanede gerçekleştirdi. Söz konusu hastanede doktor Burcu A. (27) ile hemşire Seren Y.'nin (20) sırt çantalarını çalan Engin K., aynı hastanede özel güvenlik olarak görev yapan Dilek E. (31) ile temizlik görevlisi Sevilay E. (41) isimli iki mağdurun da cüzdanlarını alıp kaçtı. Şikâyetler üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma açtı ve güvenlik kamera görüntüleri incelenerek Engin K.'nin kimliği tespit edildi.Acil servis kapılarından girdiği çok sayıda hastanede hırsızlık ve yankesicilik olayına karıştığı iddia edilen Engin K., 4 kişiyi mağdur ettiği son olayında çaldığı eşyalarla birlikte hastane bahçesinde yakalandı. Kasten yaralama suçundan kaydı olan Engin K., adliyeye sevk edildi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Engin K.'nin hastanelerin içinde dolaştığı, odalara girdiği ve cüzdan, çanta ve telefonları çaldığı anlar ise kamera görüntülerine böyle yansıdı.