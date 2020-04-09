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Çocuğuyla dışarıda gezen babaya cezası! Sözleri şaşkına çevirdi!

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz günlerde bir anne, sokağa çıkma yasağı bulunan 14 yaşındaki kızıyla caddede dolaştığı sırada polisler tarafından uyarılınca, tepki gösterip gazetecileri tehdit etmişti. Yine Kahramanmaraş'ta bugün bir baba 10 yaşındaki çocuğuyla dışarıda gezdiği için ceza yedi. Vurdumduymaz babanın polislere sarf ettiği akılalmaz sözler ise şaşkına çevirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.4.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 12:43 ABONE OL
Çocuğuyla dışarıda gezen babaya koronavirüs cezası! Sözleri şaşkına çevirdi!

10 yaşındaki çocuğuyla sokağa çıkan babanın, kendilerini uyaran polislere söylediği sözler şaşkına çevirdi.

"ÖLÜRSE BENİM ÇOCUĞUM, SANA NE OLUYOR"

Kahramanmaraş'ta, 10 yaşındaki çocuğuyla sokağa çıkan M.A.'ya 392 lira idari para cezası kesildi. Çocukların sokağa çıkmasının yasaklandığını hatırlatan polislere tepki gösteren M.A., "Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor?" dedi.

Kentte koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında denetimlerini sürdüren polis, sokağa çıkması yasak olan yaş gruplarına yönelik kimlik kontrolü yapıyor. Trabzon Bulvarı'nda yapılan denetimler sırasında polis ekipleri, 10 yaşındaki çocuklarıyla yürüyen çifti durdurdu. Polis, çocukların sokağa çıkmasının yasak olduğunu, bu nedenle ceza yazılacağını söyledi. Anne ise bırakacak kimsesinin olmadığı için çocuklarını yanlarında getirdiklerini belirtti.

'SIKINTI ÇIKARIRIM'

Çocuğun babası M.A. ise ceza yazan polise tepki göstererek, "Çocuk benim. Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor? Ağabey bak, lütfen sinirlerimi zorlamadan cezamızı yazın, alıp gideyim. Bir tanesi yeter, ikinci bir ceza da tepki için alırsak sıkıntı çıkarırım burada" dedi.
Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira idari para cezası kesilen M.A., daha sonra eşi ve çocuğuyla bölgeden ayrıldı.

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Çocuğuyla dışarıda gezen babaya koronavirüs cezası! Sözleri şaşkına çevirdi!
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