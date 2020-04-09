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için 'de geliştirildi! İlk kez orada kullanılacak

Sağlık çalışanlarının virüsten korunması amacıyla ’da bulunan otomobil firmaları tarafından üretilen biyolojik örnek alma kabininin ardından entübasyon kabini de ’nde kullanılmaya başlandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.4.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 15:20 ABONE OL
Corona virüs için Türkiye'de geliştirildi! İlk kez orada kullanılacak

Corona Virüs salgınıyla mücadelede riskli grupta yer alan sağlık personellerinin maksimum seviyede korunması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda sağlık personelini ve hastane ortamını virüsten korumak amacıyla Bursa'da özel bir otomobil firması ve hastanenin anestezi uzmanlarının ortaklaşa çalışması ile geliştirilen entübasyon kabini, Türkiye'de ilk kez Bursa Şehir Hastanesi'nde hizmete girdi.

Entübasyonun, solunum veya solunum yolu güvenliğinin bozulması ya da bozulma riski oluşması halinde hastanın havalandırılması için gerçekleştirilen bir işlem olduğunu dile getiren Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Gülbahar Çalışkan, "Bu işlem gerçekleştirilirken sağlık personeli hasta ile yakın temasta bulunuyor. İşte tamda bu işlem sırasında kullanılan bu kabin sayesinde Corona Virüsün bulaş riskine karşı personeli koruyor" dedi.

MAKSİMUM ÖNLEM

Entübasyon kabinlerinde hastaya hava yolu desteği sağlanırken, sağlık çalışanlarının ve hastane ortamının bulaş riski azaltılarak maksimum önlem alındığına dikkat çeken Uzm. Dr. Çalışkan, "Bu risk yapay solunum desteği sunulması gereken hastalarda entübasyon dediğimiz solunum yollarına ağızdan bir tüp yerleştirilmesi sırasında daha da artmaktadır" şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Çalışkan, entübasyon kabinlerinin işlem sonrası dezenfekte edilerek güvenle kullanılabildiğini de sözlerine ekledi.

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Corona virüs için Türkiye'de geliştirildi! İlk kez orada kullanılacak
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