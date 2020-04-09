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' beni bulsun' demişti! Bugün haber geldi...

Gelen haberine göre, 'un Ayvacık ilçesinde ağaç kavuğunu oyan İlkay Gümüşsuyu hakkında, Samsun Orman İşletme Müdürlüğü yasal işlem başlattı. Gümüşsuyu ağaç kavuğuna girerek coronavirüse karşı dikkat çekmeye çalışmış, " beni burada da bulsun, hadi bekliyorum" demişti. Haber sosyal medyada çok konuşulmuştu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.4.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 11:49 ABONE OL
'Coronavirüs beni bulsun' demişti! Bugün haber geldi...

Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, Samsun'un Ayvacık ilçesinde koronavirüsten korunma gerekçesiyle ağaçta açtığı kovuğa giren İlkay Gümüşsu hakkında yasal işlem başlattı.

Samsun'da corona virüsü salgınından korunmak için gövdesini oyduğu ağacın kovuğuna giren şahıs kamerada | Video

Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan İlkay Gümüşsu, koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve hastalıktan korunmak gerekçesiyle ağaçta açtığı kovuğa girdi. Gümüşsu, kovukta çektiği görüntüsünü, sosyal medya hesabından 'Korona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım buraya. Hey gidi korona erkek ister beni bulmaya, haydi iyi günler' mesajıyla paylaştı.

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EKİPLER İNCELEME YAPTI

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından Samsun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, kayın ağacının bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede ağacın orman sayılan alanda olduğu tespit edildi, yasal işlem başlatıldı.
Orman Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise, "Kayın ağacının üçte ikisinin oyularak çıkarıldığı için hayatiyetine zarar verildiği tespit edildiğinden ilgili şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı" denildi.

Yetkililer ayrıca, ormanların usulsüzlüklere karşı 7 gün 24 saat korunduğunu belirterek, bu tarz olumsuz olaylarla karşılaşan vatandaşların ihbarda bulunmaları halinde ekipler tarafından ivedilikle konunun incelendiğini ve usulsüzlük tespitinde ise yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

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'Coronavirüs beni bulsun' demişti! Bugün haber geldi...
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