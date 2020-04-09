Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Ülkemizin aktif fay hatlarının geçiş güzergahında bulunması ve aktif deprem kuşağında yer alması nedeniyle gerek yurt içi gerekse yurtdışında bulunan kara ve denizlerde büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremler meydana geliyor. Durum böyle olunca vatandaşlarımız son depremlerden haberdar olmak isteyerek arama motorlarında Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde aramalarla yurtta ve dünyada meydana gelen en son depremleri öğrenmeye çalışıyor. İşte Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde sorularının cevaplarını bulabileceğiniz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...