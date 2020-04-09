Ehliyet ceza puanı sorgulama 2020: Ehliyet ceza puanı ne zaman silinir?

Her gün yaşanan binlerce trafik kazasının önüne geçebilmek için Karayolları Trafik Kanunları sürekli yenilik yapmaya ve iyileştirici önlemler almaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren ceza puanı yöntemi de bunlardan biri. Bu uygulamayla birlikte sürücülerin trafik güvenliği açısından uygunsuz davranışlarını azaltması hedeflenmiştir. Cezalar araç üzerinden değil her sürücünün şahsi ehliyetine işlenmektedir. Ehliyet ceza puanı ile ilgili yaptırımlar işlenilen suça göre değişiklik göstermektedir. Ceza puanları bu suçların tehlike ve risk değerleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Ehliyet ceza puanı yöntemiyle trafikte bir takım iyileşmelerin görüldüğünü de belirtmekte fayda var. Ceza puanınızı sorgulama ve konuyla ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Ehliyet ceza puanı sorgulama nasıl yapılır?

'Ehliyet cezası sorgulama' işlemlerini internet üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Öncelikle turkiye.gov.tr internet adresine giriniz. Ardından 'kurumlar' sekmesindeki alfabeden 'E' harfine tıklayın ve Emniyet Genel Müdürlüğü sayfasına girin. Bu sayfadan 'Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama' bağlantısını bulun ve tıklayın. Bu aşamada henüz giriş yapmadıysanız T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle giriş yapmanız gerekecektir. Tüm bilgileri girdikten sonra açılan ekranda ehliyetinize yazılan cezalar, bu cezaların tarihi, cezanın hangi bölgede yazıldığını ve en önemlisi toplam ceza puanınızı görebilirsiniz. 'Sürücü belgesi ceza puanı sorgulama' işlemini bu yöntemle kısa sürede yapmış olursunuz.

Ehliyet ceza puanı ne zaman silinir?

Ehliyet ceza puanları yıllık olarak silinmektedir. E-devletteki sorgulamanız sonucunda gördüğünüz ceza puanız 1 yıl içerisinde aldığınız puanlardır. Sürücülerin bu noktada en çok yanıldıkları konu ceza puanlarının her yıl ocak ayının ilk günü sıfırlandığını zannediyor olmalarıdır. Ancak sıfırlanma sürücünün cezayı aldığı tarihin üzerinden tam 1 sene geçince gerçekleşir. Örneğin, 06.04.2020 yılında yaptığınız bir kural ihlali ile ceza puanı aldınız. Bunun ceza puanının ehliyetinizden silinmesi 06.04.2021 yılında gerçekleşecektir.

1 yıldan önceki yıllarda yapmış olduğunuz trafik ihlalleri yüzünden aldığınız cezalar bu sistemde görüntülenemez. Bu bilgiye ulaşmak için size en yakın trafik şubesine gitmeniz yeterli olacaktır.

Sürücüler 1 yıl içinde 100 ceza puanı aldıklarında ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulduğunu ve eğitime tabii tutulduklarını belirtmiştik. Peki bu sürücü 2 ay dolduktan ve eğitimi tamamladıktan sonraki 1 yıl içerisinde tekrar 100 ceza puanına ulaşırsa ne oluyor? Bu sefer ehliyete 4 ay süreyle el konulur ve eğer yıl bitmeden 3. kez de 100 ceza puanı alırsa sürücünün ehliyetine süresiz bir şekilde el konulur.

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Stajyer ehliyet ceza puanı uygulamaları

Stajyer ehliyet, sürücülerin ehliyet sahibi olmalarından sonraki ilk 2 yılı kapsamaktadır. Stajyer ehliyet sahiplerinin diğer sürücülerden farklı olarak 2 sene boyunca 75 ceza puanına ulaşmaması gereklidir. Stajyer ehliyet sahibi olan sürücü eğer 75 ceza puanı limitini aşarsa ehliyetine el koyuluyor ve gerekli tetkiklerin yapılması adına psikoteknik testine girmesi zorunlu hale geliyor. Testten başarıyla geçen sürücülerin ehliyet kursuna tekrar başvuru yapması ve tekrar ehliyet almaları gerekiyor. Bu yüzden stajyer sürücülerin ehliyet aldıktan sonraki ilk 2 yıl trafikte oldukça dikkatli olmaları gerekiyor.

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