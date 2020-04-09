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'da "korona virüsü" yenen 14 kişi alkışlarla oldu

Türkiye genelinde olduğu gibi 'da da korona virüsü tedavisi görenlerle ilgili güzel haberler geliyor. Elazığ’da aralarında 72 yaşında bir kadının da bulunduğu 14 kişi korona virüsü yenerek, bugün alkışlar eşliğinde tedavi gördüğü şehir hastanesinden edildi. Hastalığı yenen 72 yaşındaki Fadime Mutlu da, kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.4.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 18:20 ABONE OL
Elazığ'da korona virüsü yenen 14 kişi alkışlarla taburcu oldu

Elazığ'da bulunan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde bulunan 14 korona virüs tanısı konulan hastanın tedavisi tamamlandı.

Tedavileri tamamlanarak hastalığı yenen 14 kişi bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Karakoçan ilçesinde ikamet eden ve hastalığı yenen 72 yaşındaki Fadime Mutlu, kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti. Sağlık personeli ve doktorlara teşekkür eden hastalar, zor bir süreçte kendilerine her türlü desteğin sağlandığını aktardı.



Vali Çetin Oktay Kaldırım ise yaptığı açıklamada, "İlimizde tedavileri devam eden 14 pozitif vakamız bugün itibariyle tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık personelimize şehrimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağlımız ve sağlık çalışanlarımız için evinizde kalın" dedi.

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Elazığ'da "korona virüsü" yenen 14 kişi alkışlarla taburcu oldu
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