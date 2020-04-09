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! , resimli ve anlamlı hayırlı cumalar mesajları…

İslam alemi için oldukça önemli ve anlamlı bir gün olan Cuma’ya ulaşmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu güzel günün sevincini sevdikleriyle yaşamak isteyenlerse en güzel Cuma mesajlarını araştırmaya başladı. Sevdiklerine güzel sözler göndermek ve bugünün önemini belirtmek isteyen vatandaşlarımız , uzun, anlamı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar sözlerini içeriğimizde bulabilecekler. İşte en güzel mesajlar ve sözler...

Giriş Tarihi: 10.4.2020 03:27 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 03:29 ABONE OL
En güzel Cuma mesajları ve sözleri! Kısa, resimli ve anlamlı hayırlı cumalar mesajları…

Bir Cuma gününe daha mutlu şekilde ulaşmış olmanın sevincini yaşayan vatandaşlarımız bu mutluluğu sevdiklerine mesajlar ve sözler göndererek paylaşmak istiyor. Bu bağlamda en güzel Cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Yakınları, arkadaşları ile tüm sevdiklerine mesajlar göndermek isteyenler için , uzun, anlamlı resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözlerini bu başlık altında derledik.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ – KISA, ÖZ RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Özel günler dostların varlığıyla mübarek geceler duaların ihlasıyla cuma müslümanların buluşmasıyla değerlidir. Rabbim hayırlı işlerde bizleri buluştursun. Hayırlı cumalar...

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

İşte tüm Cuma mesajları...

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En güzel Cuma mesajları ve sözleri! Kısa, resimli ve anlamlı hayırlı cumalar mesajları…
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