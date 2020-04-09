En güzel Cuma mesajları ve sözleri! Kısa, resimli ve anlamlı hayırlı cumalar mesajları…

Bir Cuma gününe daha mutlu şekilde ulaşmış olmanın sevincini yaşayan vatandaşlarımız bu mutluluğu sevdiklerine mesajlar ve sözler göndererek paylaşmak istiyor. Bu bağlamda en güzel Cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Yakınları, arkadaşları ile tüm sevdiklerine mesajlar göndermek isteyenler için kısa, uzun, anlamlı resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözlerini bu başlık altında derledik.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ – KISA, ÖZ RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Özel günler dostların varlığıyla mübarek geceler duaların ihlasıyla cuma müslümanların buluşmasıyla değerlidir. Rabbim hayırlı işlerde bizleri buluştursun. Hayırlı cumalar...

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

İşte tüm Cuma mesajları...