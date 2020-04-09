Engelli kartı nereden ve nasıl alınır? Engelli kimlik kartı başvuru ve sorgulama

Engelli T.C. vatandaşına engelli kimlik kartı çıkarmak için ilk yapılması geren şey hastanın ikamet ettiği ilçedeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na engelli kartı başvurusu yapmaktır. Bu konuyla alakalı merak edilen her şeyi bu kurumdan öğrenmek mümkündür. Başvuruyu yaptıktan sonra kurum bünyesinde hastaya kontrol yapılacaktır. Kontrollerin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından engelli kimlik kartı hastaya verilmektedir. Bu işlem maksimum 7 iş günü sürmektedir. Engelli kimlik kartı başvurusu göründüğü gibi kolay değildir. İşte engelli kimlik kartı nasıl alınır? Sorusunun ayrıntılı cevabı…

ENGELLİ KİMLİK KARTI NASIL ALINIR?

Öncelikle engelli kartı başvuru merkezleri hastanın ikamet ettiği il ve ilçedeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yerlerdir. İlk önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu başvuru için gerekli belgeler ise şunlardır:

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Aslı veya Onaylı Fotokopisi

2 Adet Vesikalık Resim

Dilekçe

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Bu belgelerle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvuru yapmaya gittiğiniz zaman ilk önce belgeleriniz kontrol edilmektedir. Bu işlemlerin ardından hasta kart almaya uygun ise hasta yakınlarına başvuru formu verilmektedir. Engelli kimlik kartı başvuru formu doldurduktan sonra artık engelli kimlik kartı başvuru süreciniz başlamış demektir. Bu süreçte kartınız basılmaya başlanacaktır ve en kısa sürede engelli kimlik kartı elinize geçecektir. Bu süre maksimum 7 iş günüdür.

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ENGELLİ KARTI NEREDEN ALINIR?

Engelli kimlik kartını 2 farklı şekilde elde edebilirsiniz. İlk seçenek olarak hastanın ikamet ettiği yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvuru yapılarak engelli kimlik kartı elde edilebilir. İkinci seçenek internet üzerinden e-devlet ile https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-politikalar-engelliler-icin-kimlik-karti-basvurusu adresinden engelli kimlik kartı başvurusu yapabilirsiniz.

ENGELLİ KİMLİK KARTI SORGULAMA

Engelli kimlik kartı sorgulamak için e-devlet sistemine giriş yaparak öğrenebilirsiniz. E-devlet şifrenizi bilmiyorsanız eğer PTT şubelerinden e-devlet şifresi satın alabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama yerine engelli kimlik kartı yazın ve aratın. Çıkan sayfa üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

ENGELLİ KARTI NE İŞE YARAR?

Engelli hastalar için ayrıcalık olan engelli kartı uygulamasının yararı özellikle engelli hastalar tarafından merak edilmektedir. 19 Temmuz 2007 tarihinde ülkemize engelli kimlik kartı çıkarılmaya başlandığından beri 2020 yılında kadar birçok kullanım alanı kazanmıştır.

Engelli kimlik kartları ile devlet tiyatrolarında engelli bireyler ücretsiz bir şekilde tiyatro seyredebilmektedir.

Engelli kimlik kartları engelli bireylere toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat etme fırsatı sağlamaktadır.

Havayolu olarak ise Türk Hava Yolları'nın başını çektiği üzere iç hat uçuşlarında %20, dış hat uçuşlarda ise %40 indirim fırsatı bulunmaktadır.

Engelli bireyler ayrıca açık öğretim sınavına kayıtta herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Engelli araçlarını engelli park yerine de bırakabilmektedir.

Araçlarını ÖTV indirimiyle almış olan engelli bireyler ikamet ettiği yerdeki belediyeye başvurduğunda evinin önüne engelli park yeri yaptırabilmeleri de mümkündür.

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