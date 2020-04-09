Engelli sağlık kurulu raporu nasıl alınır? Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama 2020

Engelli sağlık kurulu raporu almak için öncelikle kurulun toplandığı bir devlet hastanesinde başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu yüzden gideceğiniz hastanenin engelli sağlık kurulu raporu verme yetkisinin olması çok önemlidir. Başvuru yaptıktan sonra gittiğiniz devlet hastanesinde hastaya belli başlı testler yapılarak engelli durumu ölçülür. Çıkan sonuca göre hasta eğitim ve maaş gibi ayrıcalıklardan yararlanabilmektedir. Başvuru yapan vatandaşın en az %40 engel durumunun bulunması gerekmektedir aksi takdirde engelli sağlık kurulu raporu verilmemektedir. Eğer raporun nasıl olduğunu merak ediyorsanız danışmandan engelli sağlık kurulu raporu örneği alabilirsiniz. Detaylı bir şekilde engelli raporu nasıl alınır? Sorusunun cevabı…

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU NASIL ALINIR?

Halk arasında "Özürlü raporu nasıl alınır?" sorusu olarak merak edilen engelli sağlık kurulu raporu almak için öncelikle gideceğiniz hastanenin engelli raporu vermek için gerekli kurulun toplanması gerekmektedir. Bu şartı sağlayan bir devlet hastanesi belirledikten sonra yanınızda belirli belgeler götürerek hastaneye kurul raporu için başvuru yapmanız gerekmektedir. Aynı zamanda Başvuru ücreti standart olarak 200 TL olarak belirlenmiştir. Engelli raporu nasıl alınır? Sorusu için gerekli evraklar şunlardır:

Sağlık başvuru formu,

Başvuru yapan vatandaşın kimlik belgesi

Başvuru sahibinin 5 adet fotoğrafı

Bu belgelerle hastaneye gittikten sonra danışma servisinden engelli rapor talep formunu doldurmanız gerekir. Bu formu doldurduktan sonra size verilen listede bulunan doktorlar ve polikliniklere giderek gerekli tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Gerekli tetkikler için her poliklinikler ve doktorlar teker teker ziyaret edilmelidir. İlk olarak kan verilme bölümüne gidilerek kan tahlili yapılır. Aksi takdirde öğleden sonraya sarkacaktır ve bu tahlil sonucunun diğer gün çıkması demektir. Buradaki dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de her gittiğiniz doktordan gerekli imzaları almanızdır. En son olarak kurulun önüne çıkarsınız ve gerekli incelemeler yapılır. Gerekli incelemeler sonucunda kurul raporu vermeyi uygun görmüşse başhekim onaylı olarak belirtilen tarihte rapor verilmektedir. Engelli hasta bu sayede eğitim ve maaş alanında bazı ayrıcalıklara sahip olmuş olur.

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU SORGULAMA

Engelli sağlık kurulu raporu için hastanenizden gerekli tetkiklerden sonra raporun durumunu sorgulamak için yapmanız gereken tek şey vardır. E-devlet üzerinden sisteme giriş yaparak engelli raporunuzu sorgulayabilirsiniz. E-Devlet üzerinde bulunan Sağlık Bakanlığına bağlı bu hizmete (https://www.turkiye.gov.tr/saglik-e-imzali-eriskinler-icin-engellilik-saglik-kurulu-raporlari-sorgulama) tıklayarak sorgulama yapabilirsiniz.

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ENGELLİ RAPORU KİMLERE VERİLİR?

Engelli raporu almak istediğiniz hastaneye gerekli başvuruyu yapmak için hastanın %40 engel durumunun bulunması gerekmektedir. %40 engel durumu bulunmadığı takdirde engelli sağlık kurulu raporu başvurusu hastane tarafından direkt iptal edilmektedir.

Kulak, burun ve boğaz

Sindirim ve idrar yolları hastalıkları

Endokrin hastalıklar

Yanıklara bağlı hastalıklar

Onkoloji (kanser) hastalıkları

Zihinsel, ruhsal ve davranışsal hastalıklar

Sinir sistemi ve solunum sistemi hastalıkları

Kas ve iskelet sistemi hastalıkları

Deri ve cilt hastalıkları

Kardiyovasküler sistem hastalıkları

Kadın hastalıkları

Görme, işitme hastalıkları

YÜZDE 90 ENGELLİ RAPORU KİMLERE VERİLİR?

Engelli raporu verilmesi için öncelikle hastanın belirli IQ seviyesinin bilinmesi gerekmektedir. Bilindiği takdir de başvuru yapılır. Aynı zamanda IQ seviyesi hastanın engel durumunu belirmeye de yardımcı olur. Bu durumda hasta eğer 20-34 IQ seviyesi aralığında ise engelli raporu %90 oranındadır.

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU ÖRNEĞİ

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