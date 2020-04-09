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EpttAVM ile siparişi başvuru işlemi! ve ücretsiz maske nasıl alınır? Maske takip sorgulama nasıl yapılır?

Corona virüsü (kovid-19) salgınına karşı önlemler giderek arttırılıyor. Bu kapsamda toplu taşıma araçlarında ve marketlerde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi nedeniyle vatandaşlarda maske ihtiyacı da oluşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık para ile maske satılamayacağını ve maskelerin ücretsiz olarak dağıtımının başladığını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Bu gelişmelerin ardından epttAVM ve E Devlet ile siparişi vermek için birçok kişi başvurularda bulundu. ile ücretsiz maske siparişi talebinde bulunanlar şimdi ise ‘maskem nerede, ne zaman ve kaç günde gelir’ gibi sorulara cevap aramaya başladı. E Devlet ya da PTT ile ücretsiz bedava maske siparişi sayfası ve maske takip sorgulama ekranı burada!

Giriş Tarihi: 9.4.2020 08:33 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 08:33 ABONE OL
EpttAVM ile ücretsiz maske siparişi başvuru işlemi! E Devlet giriş ve PTT ücretsiz maske nasıl alınır? Maske takip sorgulama nasıl yapılır?

EpttAVM'nin resmi internet sitesinden alınmaya başlayan taleplerine başvuru bir hayli fazla oldu. Site yoğunluk nedeniyle işlem yapılamaz hale gelirken bundan sonra başvuruların E Devlet'ten de yapılabileceği duyurulmuştu. Ücretsiz maske siparişi vermek isteyen vatandaşlar hem epttAVM hem de E Devlet üzerinden başvurularını yapmaya devam ediyor. Ücretsiz maske başvuru yapan kişiler şimdi ise maske takip sorgulama yaparak kargosunun ne zaman geleceğini öğrenmek istiyor. ve E Devlet ile ücretsiz maske siparişi verme işleminin yanı sıra diğer tüm ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

PTT VE E DEVLET İLE ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞ BAŞVURUSU BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maskelerin ücretsiz olarak dağıtılacağını açıklamasının ardından bedava maske için başvurularda başladı. Birçok kişi ücretsiz maske siparişi verirken, bazı vatandaşlar ise konu ile ilgili detaylı bilgileri ve başvuru ekranını araştırıyor.

Ücretsiz maske siparişi vermek için izleyeceğiniz adımlar şöyle;

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EpttAVM ile ücretsiz maske siparişi başvuru işlemi! E Devlet giriş ve PTT ücretsiz maske nasıl alınır? Maske takip sorgulama nasıl yapılır?
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