EpttAVM ile ücretsiz maske siparişi başvuru işlemi! E Devlet giriş ve PTT ücretsiz maske nasıl alınır? Maske takip sorgulama nasıl yapılır?

EpttAVM'nin resmi internet sitesinden alınmaya başlayan ücretsiz maske taleplerine başvuru bir hayli fazla oldu. Site yoğunluk nedeniyle işlem yapılamaz hale gelirken bundan sonra başvuruların E Devlet'ten de yapılabileceği duyurulmuştu. Ücretsiz maske siparişi vermek isteyen vatandaşlar hem epttAVM hem de E Devlet üzerinden başvurularını yapmaya devam ediyor. Ücretsiz maske başvuru yapan kişiler şimdi ise maske takip sorgulama yaparak kargosunun ne zaman geleceğini öğrenmek istiyor. PTT ve E Devlet ile ücretsiz maske siparişi verme işleminin yanı sıra diğer tüm ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

PTT VE E DEVLET İLE ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞ BAŞVURUSU BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maskelerin ücretsiz olarak dağıtılacağını açıklamasının ardından bedava maske için başvurularda başladı. Birçok kişi ücretsiz maske siparişi verirken, bazı vatandaşlar ise konu ile ilgili detaylı bilgileri ve başvuru ekranını araştırıyor.

Ücretsiz maske siparişi vermek için izleyeceğiniz adımlar şöyle;