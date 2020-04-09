Ercüment Ovalı kimdir? Prof. Dr. Ercüment Ovalı nereli, kaç yaşında, ne doktoru?

Çin'e ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve enfekte ettiği ülkelerde ölümlere sebep olan corona virüsüne ilişkin bir Türk Profesör Ercüment Ovalı ve ekibi yaptıkları aşı çalışmalarına ilişkin sevindirici haberler paylaştı. Bu gelişmenin ardından Prof. Dr. Ercüment Ovalı kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne doktoru sorularının yanıtları merak edilmeye başlandı. İşte detaylar…

ERCÜMENT OVALI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NE DOKTORU?

1961'de Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniveristesi Tıp fakültesinde başladığı tıp eğitimini 1985 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nde, İç hastalıkları ihtisasını aynı üniversitede 1991'de Hematoloji üst ihtisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladı.

Öğretim üyeliği hayatına 1992 KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994'de Doçent 1999 da Profesör oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yaparken 1 Aralık 2010'dan sonra Acıbadem Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon kanı bankası Mesul Müdürü oldu. 59'u yurt dışı makale olmak üzere 370 den fazla yayına sahip olup, yurt dışı yayınlarının citation oranı 2.5 dir.