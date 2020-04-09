Faaliyet belgesi alma işlemleri 2020: Faaliyet belgesi nedir, nasıl alınır?

Bağlı bulunduğunuz odadan belirli bir ücret karşılığında faaliyet belgesi alabilirsiniz. Örneğin; eczacılar, eczacılar odası gibi odalara kayıtlıdır. İş yeri faaliyet belgesi işletmelere birçok açıdan fayda sağlar. Vize işlemlerinde, ihaleye katılmak için, fuar katılımlarına katılmak için ve özelliklede kredi talebinde bulunmak isteyen iş yeri sahipleri, bu belge ile kolayca kredi alma şansına sahiptir. Faaliyet belgesi alma işlemleri 2020 konusuna değinelim. Faaliyet belgesi nedir, nasıl alınır? İşte tüm detaylar…
FAALİYET BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
İş yeri faaliyet belgesi almak istediğiniz odalara göre iş yerlerinin istediği evraklar değişir. Onlardan bazıları şunlardır:
FAALİYET BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ
Bir iş yerinde mutlaka bulunması gereken, yaptıkları mesleğin yasal olarak yaptığına dair kanıt olan faaliyet belgesi belirli bir süre için geçerlidir. İşletme faaliyet belgelerinin kanunu bir geçerlilik süresi yoktur. Bu nedenle faaliyet belgesi talep eden kurumun faaliyet belgesini hangi süreler içinde almış olması gerektiğini belirtmesi gerekmektedir. Bu geçerlilik süresi 3 ay olarak belirlenmiştir. 3 Ay'ı geçtikten sonra kurum yeni tarihli bir belge talep edebilmektedir. Bundan dolayı belgenin yeni çıkarılması yahut güncel tarihli olarak elde bulundurulması gerekmektedir. Firmanızın bağlı olduğu meslek odalarından faaliyet belgenizi internet üzerinden güncelleyebilirsiniz.
İTO FAALİYET BELGESİ
İstanbul Ticaret ve Sanayi odası, İstanbul'da bulunan ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun bir şekilde gelişmesini ve çalışmasını sağlar. Ayrıca Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü geliştirilme, ülke ekonomisine güvenli bir ortam sağlanmasında yarar sağlar. İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası faaliyet belgesine başvurmak için internet üzerinden başvurmak istediğiniz odaya faaliyet belgesi başvuru yazdığınız zaman ıslak imza yerine, elektronik imzalı belge talebinde bulunabilirsiniz.
TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ
Tehlikeli madde faaliyet belgesini almak isteyen kişiler, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, gönderen, alan firmalar, faaliyet gösterdikleri alanlar için Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığına başvurarak tehlikeli madde faaliyet belgesi almak zorundadır. Taşınacak olan tehlikeli maddelerin mevzuata uygun bir şekilde insan sağlığına, çevreye zarar vermeden taşınması gereklidir.
E-İMZALI FAALİYET BELGESİ
Daha önceleri ıslak imza şeklinde faaliyet belgesi gönderilirken, günümüzde elektronik imza kullanılarak kolay ve rahat bir şekilde internet üzerinden faaliyet belgesine kayıt yapılıyor. Sadece yapmanız gereken sicil numaranızı istenen kısma yazarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.