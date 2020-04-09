Faaliyet belgesi alma işlemleri 2020: Faaliyet belgesi nedir, nasıl alınır?

Bağlı bulunduğunuz odadan belirli bir ücret karşılığında faaliyet belgesi alabilirsiniz. Örneğin; eczacılar, eczacılar odası gibi odalara kayıtlıdır. İş yeri faaliyet belgesi işletmelere birçok açıdan fayda sağlar. Vize işlemlerinde, ihaleye katılmak için, fuar katılımlarına katılmak için ve özelliklede kredi talebinde bulunmak isteyen iş yeri sahipleri, bu belge ile kolayca kredi alma şansına sahiptir. Faaliyet belgesi alma işlemleri 2020 konusuna değinelim. Faaliyet belgesi nedir, nasıl alınır? İşte tüm detaylar…

FAALİYET BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

İş yeri faaliyet belgesi almak istediğiniz odalara göre iş yerlerinin istediği evraklar değişir. Onlardan bazıları şunlardır:

İş yeri faaliyet belgesi almak isteyen kişinin ticaret sicil kaydı ile noter tasdikli imza sirküler istenmektedir .

İşletme sicil numarası veya işletme sahibine ait ol sicil numarası

Oda faaliyet belgesi için belirli bir miktar ücret ödemek gerekiyor.

Ticaret odaları tarafından verilen faaliyet belgesi almak isteyen kişiler online olarak başvurabiliyorlar.

Esnaf ve sanatkârlar odası faaliyet belgesi almak isteyen kişiler e-devlet sitesine giriş yaparak arama çubuğuna " Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBIS) " yazarak çıkan seçeneği seçin, uygulamaya git yazan yere tıklayın.

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FAALİYET BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ

Bir iş yerinde mutlaka bulunması gereken, yaptıkları mesleğin yasal olarak yaptığına dair kanıt olan faaliyet belgesi belirli bir süre için geçerlidir. İşletme faaliyet belgelerinin kanunu bir geçerlilik süresi yoktur. Bu nedenle faaliyet belgesi talep eden kurumun faaliyet belgesini hangi süreler içinde almış olması gerektiğini belirtmesi gerekmektedir. Bu geçerlilik süresi 3 ay olarak belirlenmiştir. 3 Ay'ı geçtikten sonra kurum yeni tarihli bir belge talep edebilmektedir. Bundan dolayı belgenin yeni çıkarılması yahut güncel tarihli olarak elde bulundurulması gerekmektedir. Firmanızın bağlı olduğu meslek odalarından faaliyet belgenizi internet üzerinden güncelleyebilirsiniz.

İTO FAALİYET BELGESİ

İstanbul Ticaret ve Sanayi odası, İstanbul'da bulunan ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun bir şekilde gelişmesini ve çalışmasını sağlar. Ayrıca Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü geliştirilme, ülke ekonomisine güvenli bir ortam sağlanmasında yarar sağlar. İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası faaliyet belgesine başvurmak için internet üzerinden başvurmak istediğiniz odaya faaliyet belgesi başvuru yazdığınız zaman ıslak imza yerine, elektronik imzalı belge talebinde bulunabilirsiniz.

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ

Tehlikeli madde faaliyet belgesini almak isteyen kişiler, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, gönderen, alan firmalar, faaliyet gösterdikleri alanlar için Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığına başvurarak tehlikeli madde faaliyet belgesi almak zorundadır. Taşınacak olan tehlikeli maddelerin mevzuata uygun bir şekilde insan sağlığına, çevreye zarar vermeden taşınması gereklidir.

E-İMZALI FAALİYET BELGESİ

Daha önceleri ıslak imza şeklinde faaliyet belgesi gönderilirken, günümüzde elektronik imza kullanılarak kolay ve rahat bir şekilde internet üzerinden faaliyet belgesine kayıt yapılıyor. Sadece yapmanız gereken sicil numaranızı istenen kısma yazarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.