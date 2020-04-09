Fakirlik belgesi nereden ve nasıl alınır? Fakirlik belgesi doldurulmuş örneği 2020

Vatandaşların maddi durumunun olmadığını kanıtlayan, resmi ve özel kurumlardan ya da kuruluşlardan yardım alınmasını sağlayan belgenin ismi fakirlik belgesidir. Fakirlik belgesi mahalle ya da köy muhtarları tarafından doldurulabilir. Fakirlik belgesi herhangi bir resmi gelir belirtilmediği için gelir testi yerine geçmeyeceğini de hatırlatmakta fayda var. Fakirlik belgesi doldurma ve onay işlemlerini muhtarlıklar yapmaktadır. İsteyen belgeyi doldurup mahalle muhtarına onaylatabilir. Fakirlik belgesi nereden alınır? Fakirlik belgesi nasıl doldurulur? İşte yanıtı…

FAKİRLİK BELGESİ NE İŞE YARAR?

Fakirlik belgesini daha iyi anlayabilmek için ne işe yaradığını genel özellikleriyle şu şekilde sıralayabiliriz:

Maddi durumun iyi olmadığın gösterir

Sosyal Vakıflardan yardım almayı sağlar

Kamu kurum ve kuruluşlarda resmi belge niteliğine geçer

Eğitim, sağlık, gıda gibi yardımların alınmasını sağlar

FAKİRLİK BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Fakirlik belgesi doldurmak için bulunduğun yerin Muhtarlık binasına giderek fakirlik belgesi isteyebilirsiniz. Muhtarlık binalarında farklı tarzda fakirlik belgeleri yer alabilir. Bunun için muhtar ile görüşmede fayda vardır. Ayrıca kırtasiyelerde hazır olarak satılmaktadır. İsteğe göre kırtasiyeden alıp doldurabilirsiniz.

FAKİRLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Fakirlik belgesi alabilmek için bazı şartlara uymanız gerekir. Bu şartlar genellikle maddi durumla alakalı şartlardır. İşte madde madde şartlar:

18 yaşından büyük olmak

Belge ile maaş alınacaksa aileden birine verilmeli

Başvurduğunuz muhtarlığın il sınırı içinde olmanız gerekir

Sosyal güvencenizin olmamı gerekir

Gelir düzenin istenen standartlarda olması

Bu şartları sağlayanlar yaşadıkları mahalledeki muhtarlığa giderek şahsen başvuruda bulunmaları gerekir.

FAKİRLİK BELGESİ NEREDE KULLANILIR?

Fakirlik belgesi alarak farklı tarzda ihtiyaçlarınız için kullanabilirsiniz. Yardım yapan kurum ve kuruluşların amacı ise yardıma muhtaç kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Fakirlik belgesi şu alanlarda kullanılabilir:

Eğitim

Kömür yardımı

Gıda

Sağlık

Nakit para ihtiyacı

Giyim

Çocuk bakımı

Burada dikkat edilmesi gereken konu ise fakirlik belgesi yanında bazı kamu kurumları gelir testi belgesi de istemektedir. Gelir testi belgesi ile fakirlik belgesi aynı değildir. Gelir Testi Belgesi E-Devlet tarafından verilmektedir.

FAKİRLİK BELGESİ ÖRNEĞİ

Bu bölümde fakirlik belgesi doldurulmuş örneğine değineceğiz. Fakirlik belgesi aslında farklılık gösteren bir durumdur. Her muhtarlıkta farklı konsepte forumlar olabilir. Biz size standart bir forum vereceğiz. İşte fakirlik belgesi örnek formu ya da dilekçesi…