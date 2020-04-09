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’da korona denetimleri arttı

Giriş Tarihi: 9.4.2020 ABONE OL
İstanbul’da korona denetimleri arttı
İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sıklaştırıldı. Dünkü denetimlerde, kurallara uymayan kişilere ve araçlara işlem yapıldı. Polis, kurallara uymayan 282 kişiye idari para cezası uyguladı. Bu kişilerden 33'ünün 20 yaş altı, 3'ünün ise 65 yaş üstü olduğu öğrenildi. Tedbir yasaklarına uymayan 3 iş yeri mühürlenirken 2 araç da trafikten men edildi. Denetimlerde kurallara uymayan kişilere, iş yerlerine ve araç sürücülerine toplam 152 bin 637 lira idari para cezası kesildi.
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İstanbul’da korona denetimleri arttı
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