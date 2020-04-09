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’da piyasa değeri 1.5 milyon lira olan kokain ele geçirildi

'da bir adrese satışa hazır vaziyette yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği haberini alan polis harekete geçti. Eve yapılan operasyonda piyasa değeri 1.5 milyon TL olan 4 bin 260 gram kokain ele geçirildi. Polisin yaptığı operasyon kameraya yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.4.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 12:34 ABONE OL
İstanbul’da piyasa değeri 1.5 milyon lira olan kokain ele geçirildi

Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bir adrese, satışı yapılmak üzere yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği haberini alan polis harekete geçti. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 8 Nisan tarihinde adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan şeffaf poşet ve alüminyum folyoya sarılı 4 bin 260 gram kokain, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 685 TL para,1 adet hassas terazi, rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi. Evde bulunan A.K., H.İ., A.S. ve U.Ç. isimli şüpheliler tutulandı.

Polisin 1.5 milyon TL'lik operasyonu kameraya böyle yansıdı. Görüntülerde polis eve giriyor ve saklanmış haldeki uyuşturucu paketlerini çıkartıyor.

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İstanbul’da piyasa değeri 1.5 milyon lira olan kokain ele geçirildi
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