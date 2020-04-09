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'da zehir tacirlerine göz açtırılmadı! 4 kişi gözaltında

Son dakika gelen bilgilere göre 'da düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen kokaini piyasaya sürmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.4.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 14:22 ABONE OL
İstanbul'da zehir tacirlerine göz açtırılmadı! 4 kişi gözaltında

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün, yurt dışından getirilen büyük miktarda kokaini piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 8 Nisan'da Hasanpaşa Mahallesi, Necip Fazıl Caddesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, A.K, H.İ, A.S. ve U.Ç'yi gözaltına aldı.

HASSAS TERAZİ BULUNDU

Adreste yapılan aramada, şeffaf poşetler içerisinde ve alüminyum folyoya sarılı halde 4 kilo 260 gram kokain ile 1 dijital tartı, 1 hassas terazi ve 685 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'da zehir tacirlerine göz açtırılmadı! 4 kişi gözaltında
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