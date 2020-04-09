İstiklal Caddesi'nde polisten 'evde kal' anonsu

Beyoğlu'nda koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri vatandaşlara "Evde Kal" anonsu yaptı. Polis memuru, polis aracının hoparlöründen "Değerli İstanbullular, sizlerin, sevdiklerinizin ve toplum sağlığı için lütfen zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarıya çıkmayalım. Unutmayalım hayat eve sığar" anonsu yaptı. Öte yandan İstiklal Caddesi'nde bulunan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uydular. Ayrıca ekipler, caddede yürüyenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.