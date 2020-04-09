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Karantinası bitenler evlerine gönderildi

Giriş Tarihi: 9.4.2020 ABONE OL
Karantinası bitenler evlerine gönderildi
ERASMUS için gittikleri İrlanda ve İskoçya'dan 15 gün önce getirilen 526 öğrenci Sivas'ta bir yurtta karantinaya alınmıştı. Öğrencilerin 14 günlük karantina süresi sona erdi. Öğrencilerden 520'si dün sabahın erken saatlerinde yurttan ayrıldı. 6 öğrencinin ise ilerleyen günlerde tahliye edileceği öğrenildi. Öğrenciler, kara ve hava yoluyla memleketlerine gönderilmeye başlandı. Öğrenciler için izin verilen Sivas-İstanbul uçağının kapasitesi artırıldı. Bazıları ise aileleri tarafından özel araçlarla alındı. Yurt dışından gelen ve Bolu'da yurda yerleştirilen 600 kişiden 149'u 14 günlük karantina süresinin tamamlanmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi. DHA
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Karantinası bitenler evlerine gönderildi
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