Kavga eden dilenciler bugün dilenirken yine polise yakalandı

Yapılan denetimler ve cezalar dilencilerin Antalya'nın Manavgat ilçesinde dilenmelerinin önüne geçemiyor. 2 gün önce birbirleriyle saç saça baş başa kavga eden, trafik polisinin müdahalesi sonucunda güçlükle ayrılan kadın dilenciler bu kez de polis ve zabıta denetimine takıldı.



DİLENCİLİKTEN CEZA



Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Manavgat ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince Antalya Caddesinde yapılan denetimlerde dilencilik yaparken yakalanan Belkıs Ö., Selda A. ve Funda D.'ye Kabahatler Kanunundan 192' şer TL para cezası uygulandı.





SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN CEZA



Dilencilerden 20 yaşından küçük olan Funda D.'ye emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal etmesi nedeniyle de ayrıca 392 TL idari para cezası uygulandı.





"KORONA BANA BİR ŞEY YAPMAZ"



Zabıtanın "Ben sizleri dün de dilenmemeniz ve sokağa çıkmamanız için uyarmıştım. Şimdi 3 bin TL ceza yazılsın da görün" demesi üzerine Funda D., zabıtaya ve polislere yalvarmaya başladı. Bunu bilmediğini, bir daha kesinlikle sokağa çıkmayacağını söyledi. Cezadan kaçış olmadığının söylenmesi üzerine ise, ceza tutanağını ödemeyeceğini, korona'nın kendisine bir şey yapmayacağını belirterek "Allah isterse hepimizin canını 5 dakikada alır" dedi. Polislerin ikazlarına rağmen tutanağa imza atmayan Funda Demir "Bunu çerçeveletip duvarıma asacağım" dedikten sonra makbuzu yırtıp attı. Demir, polislerin ikazı üzerine yırttığı makbuzu alıp uzaklaştı.