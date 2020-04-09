Kayseri'de inşaattan düşen işçi öldü

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Ramazan K. (29), 11'inci kattan zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Ramazan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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