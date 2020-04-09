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'de inşaattan düşen işçi öldü

'de inşaatın 11. katından düşen işçi hayatını kaybetti. İşçinin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.4.2020 23:06 ABONE OL
Kayseri'de inşaattan düşen işçi öldü

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Ramazan K. (29), 11'inci kattan zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Ramazan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Kayseri'de inşaattan düşen işçi öldü
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