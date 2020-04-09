Ketojenik ekmek tarifi: Evde kolay ve pratik bir şekilde ketojenik ekmek nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasının dördüncü gününde yapılan ketojenik ekmek tarifi günün en çok aranan başlıkları arasında yer aldı. Son dönemde ev hanımları arasında evde ekmek yapımı popüler hale gelirken '' Ketojenik ekmek nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt aranıyor. Hem sağlıklı hem pratik lezzetiyle sofralarımızda bulundurmak isteyeceğimiz ketojenik ekmek yapımının malzemelerinde karbonhidrat olmaması ise ilgi çekiyor. Peki Evde kolay ve pratik bir şekilde ketojenik ekmek nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?

KETOJENİK EKMEK MALZEMELERİ NELERDİR?

-300 g fındık

-3 adet yumurta

-100 g tereyağı

-1 paket kabartma tozu

KETOJENİK EKMEK NASIL YAPILIR?

3 yumurtanın sarısını ve beyazını ayırın. Tereyağı eritin.

Blendırın içine fındık ve kabartma tozunu ekleyin. Toz kıvamına gelene kadar blendırda çekin.

3 yumurtanın sarısını ve eritilmiş tereyağı ekleyerek iyice karıştırın.

Ayrı bir kapta yumurta beyazını iyice kabarıp, beyazlayıncaya kadar çırpın.

Hamurun içine önce yarısını ekleyip karıştırın.

Ardından kalanını da ekleyip çok az daha karıştırın. Yoğunluğu kek hamuru gibi olmalı.

Kalıba döküp üzerine susam serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dk pişirin. 10 dk soğumaya bırakıp kalıptan çıkarın.