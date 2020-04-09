Korona günlerinde ruh sağlığı için 10 altın kural

Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Kültegin Öğel, koronavirüs salgını nedeniyle insanların evlerine kapanmak zorunda kaldığı bu zor günlerde ruh sağlığını korumak için 10 altın kuralı anlattı.Bu durumu değiştiremeyiz. Değiştiremeyeceğiniz şeyle uğraşmayın. Duruma uyum sağlamaya çalışın. Her şeyin düzelmesini beklemeyin, bugünü de yaşayın. Yaşamınızı bugünlere uygun hale getirin.Yarın ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Sadece 24 saati yaşayın. Bir günlük programlar yapın. Bilmediğimiz konularda düşünmenin hiçbir yararı yok. Yarını bilmeyebiliriz ama bugünü yaşayabiliriz.İnsanlarla aramıza mesafe koyacağız ve temizliğe dikkat göstereceğiz. Çok daha ayrıntılı düşünmeyin. Sadece bilim insanlarının söylediklerine uyun. Temizliğin aşırıya kaçmasını önleyin, kendinize bir sınır koyun. Örn: Evi günde bir kez sileceğim vb.Sosyal medya veya haberleri günde sadece bir kez izleyin. Sadece güvendiğiniz bir bilim insanını takip edin ve onun dediklerine uyun.Sabah kalkış ve akşam yatış saatleri, yemek saatleri, oyun saati, bulmaca saati, dizi saati, haber saati vb. hepsinin bir programı olsun. Bu programa uyun. Programsız yaşamayın.Her gün en az 3 kişiyi arayın. Sesli veya görüntülü konuşun. Konuşmalar sırasında salgın hakkında (ör: o hastalanmış, bu şöyle demiş vb.) veya gelecek ile ilgili konuşmaktan kaçının.İyi beslenin ve iyi dinlenin. Öz bakımınızı ihmal etmeyin: Yıkanın, dişlerinizi fırçalayın, traş olun, makyaj yapın vb. Gereksiz yere alkol almayın. Çok fazla çay ve kahve içerek kaygınızın artmasına yol açmayın.Farklı bir yemek yapın, bilmediğiniz bir konuyu okuyun, bir hobi edinin (ör: örgü örmeye başlamak), internet üstünden bir kursa yazılın vb. Unutmayın, yaşıyorsunuz ve bu zamanı iyi değerlendirmek gerekiyor.Tüm gün evdeki insanlarla birlikte olmayın. Yalnız kalmaya da özen gösterin. Evdeki diğer insanları düzeltmekle ve değiştirmekle uğraşmayın. Unutmayın, şimdi değişim zamanı değil, yaşamı sürdürme zamanı...Her gün ev içinde spor veya kültür fizik hareketleri yapın. Her gün bunun bir saati olsun. Bu amaçla televizyon veya internet sitelerinden yararlanabilirsiniz. Spor, ruh sağlığınıza iyi gelecektir. Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Kültegin Öğel, koronavirüs salgını nedeniyle insanların evlerine kapanmak zorunda kaldığı bu zor günlerde ruh sağlığını korumak için 10 altın kuralı anlattı. SABAH