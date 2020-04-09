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Koronavirüsten ölen vatandaş arkadaşını bu sözlerle uyarmış!

'ta koronavirüsten hayatını kaybeden 'ün hastanede tedavi gördüğü sırada arkadaşıyla yaptığı son whatsapp konuşmasında arkadaşını uyardığı ortaya çıktı. Son dakika haberine göre; yoğun bakımdaki Soytürk'ün mesajlaştığı arkadaşına "Ben öldüm, ölüyorum. Konuşamıyorum artık son evresi. 9 gündür yüksek ateşle yatıyorum. Aklın varsa çıkma. Dayanamazsın çok ıstıraplı." dediği öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.4.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 14:26 ABONE OL
Koronavirüsten ölen vatandaş arkadaşını bu sözlerle uyarmış!

Zonguldak'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden maden işçisi Kemal Soytürk'ün (52), hastanede tedavi gördüğü sırada arkadaşına "Ölüyorum, aklın varsa çıkma" diye tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde elektrik teknikeri olarak çalışan Kemal Soytürk, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kemal Soytürk, bugün sabah saatlerinde Kırat Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"AKLIN VARSA ÇIKMA"

Kemal Soytürk'ün tedavi gördüğü sırada arkadaşıyla WhatsApp üzerinden yaptığı konuşma sosyal medyada yayıldı. Mesajında 9 gündür hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Kemal Soytürk'ün, "Ben öldüm, ölüyorum. Konuşamıyorum artık son evresi. 9 gündür yüksek ateşle yatıyorum. Aklın varsa çıkma. Dayanamazsın çok ıstıraplı" dediği görüldü.

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Koronavirüsten ölen vatandaş arkadaşını bu sözlerle uyarmış!
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