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sonuçları saat kaçta açıklanacak? 9 Nisan sıralı tam liste

Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar 9 Nisan çekiliş sonuçlarını merakla bekliyor. En son gerçekleşen Milli Piyango çekilişinde 3.000.000 TL kazandırmıştı. Büyük ikramiye çıkan biletin satıldığı yer ise Ankara, Hatay ve İstanbul idi. Peki, 9 Nisan MPİ Milli Piyango çekilişi saat kaçta açıklanacak? Detaylar ve sıralı tam liste sorgulama işlemlerini sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.4.2020 12:46 ABONE OL
Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango sonuçları 9 Nisan sıralı tam liste MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango 9 Nisan çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Biletlerini alan vatandaşlar, 9 Nisan Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste çekiliş sonuçları hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor

Milli Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9,19 ve 29'unda düzenli olarak yapılıyor.

Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de başlıyor.

Çekiliş, canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden, çekilişin başladığı saat itibariyle izlenebiliyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE MPİ SORGULAMA

Milli Piyango 9 Nisan sonuçları bilet sorgulama işleminizi sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içinden yapabilirsiniz.

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Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango sonuçları 9 Nisan sıralı tam liste MPİ bilet sorgulama
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