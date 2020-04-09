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‘Neden parkta oturuyorsun?’ sorusuna "sıkılıyorum" cevabını verince cezayı yedi

Beyoğlu Tophane'de bir parkta otururken polisin korona virüs denetimlerine denk gelen bir genç ekiplerin 'Neden burada oturuyorsun?' sorusuna 'canımın sıkıntısından' cevabını verince cezayı yedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.4.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 12:40 ABONE OL
‘Neden parkta oturuyorsun?’ sorusuna sıkılıyorum cevabını verince cezayı yedi

Yeni tip korona virüse(Kovid-19) karşı polisin denetimleri aralıksız sürüyor. Vatandaşların büyük çoğunluğu kurallara uyarken bazıları ise tüm uyarılara rağmen sorumsuzca davranışlarını sürdürüyor. Emniyet ekipleri ise uyarılara rağmen işi olmadan dışarı çıkan vatandaşları uyarıp ceza kesiyor. Polisler pek çok noktada olduğu gibi Tophane'de de denetimlerini gerçekleştirdi. Parktan geçen vatandaşları kimlik sorup, uyaran ekipler, bir gencin parkta oturduğunu gördü. Gencin yanına giderek parkta ne yaptığını sorulduğunda ekiplerin aldığı cevap ise şaşırttı. 'Neden dışarı çıktınız?' sorusuna 'canımın sıkıntısından' cevabını veren gencin maske takmadığı da görüldü. Ekipler uyarılarının ardından gence cezai işlem uyguladı.



"FATİH SULTAN CADDESİ'NDE DE KORONA VİRÜSÜ UMURSAYAN YOK"

Öte yandan vatandaşların Beyoğlu'nda bulunan Fatih Sultan Caddesi'nde de korona virüs uyarılarına aldırış etmediği de görüldü. Caddenin oldukça kalabalık olduğu görülürken, vatandaşların sosyal mesafeye de dikkat etmediği anlar kameralara yansıdı. Özellikle banka önlerinde oluşan kalabalık dikkat çekti. Bazı vatandaşların ise maske bile takmaması pes dedirtti.

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‘Neden parkta oturuyorsun?’ sorusuna "sıkılıyorum" cevabını verince cezayı yedi
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