Onun adı artık ‘Mucize’

ÇANAKKALE NAMAZ VAKİTLERİ

Çanakkale'nin Güzelyalı beldesinde kafasına baltayla vurulmuş halde hayvanseverler tarafından bulunan 1.5 yaşındaki çoban kırması sokak köpeği 3 saat süren operasyonla hayata döndürüldü. Köpeğe klinikte "Mucize" ismi verilirken, tedavi masrafları için açılan kampanya büyük ilgi gördü. tedavi masrafları için açılan hesap numarasına bir saat içerisinde 10 bin 256 lira birikirken, toplanan para ile iki kedinin tedavisi de tamamlandı. Bir öğrencinin ise gönderdiği dekonta "son iki liram abim helal olsun kuçu kuçu kuçu ya kurtar ama emi abi" yazması hayvan severleri duygulandırdı. Kampanyaya ABD'de faaliyet gösteren Animal Hope and Wellness'dan da destek geldi. Köpeğe müdahaleyi yapan veteriner hekim Mehmet Binici "Bize geldiğinde bilinci kapalıydı ve sanırım olayın üzerinden iki gün geçmişti Onu hayata döndürmeyi başardık ama yaşaması gerçekten mucize. Bunu yapan insan olmaz. Nasıl bir ruh haliyle ona kıymış inanılır gibi değil" diye konuştu.Ümit/ ÇANAKKALE